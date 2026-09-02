Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 1: Khai màn ấn tượng

Lịch thi đấu V-League 2026/27 nhận được sự chú ý với những trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới. Trận đấu sớm nhất vòng là màn so tài được đánh giá đầy kịch tính giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2026/27.

Dù là tân binh mới lên V-League nhưng Đồng Nai được đánh giá có thể là “ngựa ô” của giải đấu mùa này. Đồng Nai có những sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League, cũng như từng khoác áo ĐTQG.

Trong khi đó, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá là ứng viên cho cuộc cạnh tranh ngôi vô địch mùa này. Với sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ khi vẫn duy trì được lực lượng mạnh.

Trận đấu giữa SLNA và Bắc Ninh sẽ là trận đấu muộn nhất vòng, cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc V-League 2026/27. Đây cũng là màn so tài đáng chú ý giữa đội bóng giàu truyền thống tại V-League với tân binh mới lên hạng.

Với việc các đội bóng đều có sự đầu tư mạnh mẽ, V-League 2026/27 được đánh giá sẽ mang đến những màn so tài kịch tính từ vòng đầu tiên.