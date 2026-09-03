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Vòng 1 V-League 2026/2027: Chờ ngày mở màn rực rỡ

Thứ Năm, 08:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Vòng 1 V-League 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4/9 tới, đánh dấu sự bắt đầu của một mùa giải rất được chờ đợi của bóng đá cấp CLB tại Việt Nam.

Niềm cảm hứng từ chức vô địch ASEAN Cup của ĐT Việt Nam

Trong quá khứ, sau mỗi chức vô địch hay thành tích cao của các đội tuyển bóng đá quốc gia từ cấp trẻ đến cấp độ cao nhất là ĐT Việt Nam, không khí bóng đá trong nước lại trở nên sôi động.

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Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam mang đến niềm cảm hứng cho V-League. (Ảnh: Dương Thuật). 

Năm nay, sự hứng khởi sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 chắc chắn sẽ được lan truyền đến các trận đấu ở V-League, nhất là các trận đấu có những tuyển thủ vừa có tên trong thành phần ĐT Việt Nam vừa bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Sự hứng khởi từ người hâm mộ chắc chắn cũng sẽ giúp mỗi cầu thủ thi đấu dưới sân tự tin hơn khi mùa giải bắt đầu. Trong bối cảnh V-League đang càng ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp, những vòng đấu mở màn tích cực sẽ luôn là tín hiệu để hướng đến một mùa giải bùng nổ với những khán đài chật kín khán giả.

Chờ ngày mở màn rực rỡ

Trận đấu đầu tiên của giải năm nay sẽ là màn so tài giữa Đông Nai và Thể Công Viettel vào lúc 18h ngày 4/9. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Đồng Nai mới có đại diện tham dự V-League nên sự hào hứng của đội chủ nhà là rất cao. Nếu tính cụ thể nơi diễn ra trận đấu là phường Bình Phước (tỉnh Bình Phước cũ), trước đây chưa từng có một CLB nào dự V-League đóng đại bản doanh ở đây.

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CLB Đồng Nai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày V-League khởi tranh. (Ảnh: Đồng Nai FC). 

Vì thế, sự háo hức sẽ không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn đến từ chính các cầu thủ của đội chủ nhà. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có sự chuẩn bị kỹ càng với những cầu thủ ngoại chất lượng nên họ đã sẵn sàng để tạo nên một trận đấu sòng phẳng với Thể Công Viettel.

Về phần đội khách, sau khi giành quyền tham dự Cúp C2 châu Á 2026/2027, đội bóng này cũng có những sự đầu tư lớn hơn với lực lượng ngoại binh hùng hậu. Trận đấu vào ngày mai sẽ là thuốc thử cho tham vọng thật sự của thầy trò HLV Popov trong mùa giải năm nay.

ĐKVĐ thể hiện sức mạnh?

Trước khi V-League khởi tranh mùa giải mới, ĐKVĐ của giải là CLB CAHN đã thi đấu 2 trận chính thức ở các giải Cúp C1 châu Á và Siêu Cúp Quốc gia. Đó là những trận đấu rất xuất sắc của thầy trò HLV Polking khi họ lần lượt thắng Adelaide United 2-0 và CLB CA TP.HCM 5-0.

Nếu như trận thắng Adelaide United giúp CLB CAHN làm nên lịch sử với tấm vé vào thi đấu vòng bảng Cúp C1 châu Á thì thắng lợi trước CLB CA TP.HCM đã mang về cho họ danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia năm thứ hai liên tiếp.

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CLB CAHN có những trận đấu rất thành công trước khi V-League khởi tranh. (Ảnh: Như Đạt). 

Ở các trận đấu kể trên, CLB CAHN cho thấy độ dày về lực lượng với nhiều nhân tố đẳng cấp, sẵn sang thay thế nhau khi cần thiết. Đó là sự chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải rất dài với nhiều đấu trường khác nhau mà đội bóng ngành công an tham dự.

Trong bối cảnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp Hà Tĩnh có nhiều biến động về lực lượng ở vòng 1 sẽ là thời cơ để CLB CAHN thể hiện sức mạnh vượt trội trong ngày ra quân của V-League 2026/2027. 

Trần Tiến/VOV.VN
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