8.000 vận động viên tranh tài tại Giải VnExpress Marathon Huế 2026

Các vận động viên thi đấu ở 3 cự ly gồm 21 km, 10 km và 5 km với thời gian xuất phát lần lượt vào lúc 4 giờ, 5 giờ và 6 giờ sáng.

Khách nước nhà tham gia giải chạy tại Huế

Đông đảo VĐV tham gia Giải VnExpress Marathon Huế 2026

Với chủ đề “Chạy giữa di sản”, cung đường thi đấu được thiết kế đi qua nhiều địa danh nổi bật của Cố đô. Xuất phát từ khu vực Nghênh Lương Đình, các vận động viên băng qua những cây cầu biểu tượng như Cầu Trường Tiền, Cầu Dã Viên, Cầu Phú Xuân, đồng thời di chuyển qua các tuyến đường trung tâm và khu vực Đại Nội Huế. Ban Tổ chức bố trí 10 trạm nước, 8 trạm y tế dọc đường chạy, cùng hàng trăm nhân sự và tình nguyện viên hỗ trợ cho các vận động viên.

Cung đường chạy dọc sông Hương

Các vận động viên tranh tài trên đường chạy

Qua nhiều mùa tổ chức, giải chạy đã để lại dấu ấn với cung đường nên thơ, không khí yên bình và sự cổ vũ thân thiện của người dân địa phương. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cầu nối giữa vận động và trải nghiệm di sản, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Các vận động viên tại giải Giải VnExpress Marathon Huế 2026

Song song với các nội dung dành cho người lớn, giải chạy trẻ em Kun Marathon diễn ra vào sáng 18/4 tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn, với cự ly khoảng 700 m, tạo sân chơi vận động lành mạnh cho thiếu nhi.

Các vân động viên tranh tài tại gải “Chạy giữa di sản”.

Chạy giữa lòng di sản Huế

Bà Lê Vân Anh, Phó Ban Tổ chức giải cho biết, qua nhiều mùa tổ chức, Huế đã trở thành điểm đến đặc sắc trong hệ thống giải chạy, được cộng đồng runner cả nước đón nhận. Trải nghiệm chạy bộ tại Cố đô mang tính “độc bản” khi vận động viên được sải bước trên những cung đường cổ kính, qua nhiều công trình lịch sử, cảm nhận vẻ đẹp thơ mộng của vùng đất di sản, đồng thời chứng kiến sự phát triển năng động của đô thị hiện đại.

Chạy qua cổng Ngọ Môn

Các vận động viên chạy qua cầu Trường Tiền

“Ở Huế là một điểm đến rất đặc biệt trong hệ thống của VnExpress Marathon là một đường chạy kết hợp di sản văn hóa. Các vận động viên đến đây không chỉ để trải nghiệm một cố đô mà còn để thưởng lãm các di tích lịch sử và trải nghiệm một đường chạy có thể nói là độc đáo nhất trong hệ thống VnExpress Marathon. Không có ở đâu mà các vận động viên chạy qua các di tích lịch sử kinh thành Huế và tất cả những cung đường xanh sạch, đẹp quanh bờ sông Hương”-bà Lê Vân Anh cho biết.