Nữ sinh đoạt HCV Olympic Vật lý được tỉnh Ninh Bình thưởng 500 triệu đồng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương và trao thưởng em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, sau thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 56.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao Bằng khen, tặng hoa chúc mừng và trao phần thưởng 500 triệu đồng theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh dành cho học sinh đoạt Huy chương Vàng tại các kỳ Olympic quốc tế.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bức tranh chân dung Bác Hồ cùng phần quà chúc mừng của Phó Thủ tướng tới em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình trao bức tranh chân dung Bác Hồ và quà cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Không chỉ tôn vinh học sinh đạt thành tích cao, UBND tỉnh Ninh Bình còn trao 250 triệu đồng cho thầy Nguyễn Hải Dương, Tổ phó Tổ chuyên môn, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em Bích Ngọc. Mức thưởng được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, đào tạo học sinh giỏi đạt thành tích quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của em Nguyễn Thị Bích Ngọc, khẳng định tấm Huy chương Vàng không chỉ là niềm tự hào của gia đình và Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong mà còn là niềm vinh dự của ngành Giáo dục và tỉnh Ninh Bình.

Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của địa phương, đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng ghi nhận sự tâm huyết của các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, sự đồng hành của gia đình trong quá trình học tập, rèn luyện của em Bích Ngọ, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, quan tâm phát hiện học sinh có năng khiếu từ sớm, đầu tư cho giáo dục chất lượng cao và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với em Nguyễn Thị Bích Ngọc

Gửi gắm tới nữ sinh vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mong em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, không ngừng học tập, nghiên cứu và phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của em Nguyễn Thị Bích Ngọc và thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo động lực để học sinh địa phương tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức trên đấu trường quốc tế.