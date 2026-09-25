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Gần 900 vận động viên hội tụ Hồ Tây trong ngày hội thuyền rồng và SUP

Thứ Sáu, 11:49, 25/09/2026
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VOV.VN - Gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ hội tụ tại Hồ Tây trong hai ngày 3 và 4/10, tranh tài tại Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đây là thông tin từ buổi họp báo giới thiệu Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) tổ chức.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”. Giải năm nay quy tụ gần 900 vận động viên, trong đó có các đội tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành phố, các câu lạc bộ, trường đại học, doanh nghiệp, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các đoàn thể thao nước ngoài.

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Giải đấu quy tụ gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài trên mặt nước Hồ Tây. (Ảnh: BTC)

Ở nội dung thuyền rồng, 48 đội sẽ tranh tài. Đáng chú ý là sự góp mặt của các đội quốc tế như Bomba Pilipinas (Philippines), Argo Naga (Malaysia) và GuangZhou Knight Dragon Boat (Trung Quốc), cùng các đội đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên.

Khối ngoại giao và tổ chức quốc tế có 10 đội, với sự tham gia của đại diện các Đại sứ quán và tổ chức đến từ Đức, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc.

Bên cạnh đó là 7 đội đến từ các trường đại học và trường liên cấp; 14 đội xã, phường trên địa bàn Hà Nội cùng 10 đội thuộc khối doanh nghiệp, tổ chức và câu lạc bộ.

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Những nhịp chèo đồng đều trên mặt nước tạo nên sức mạnh tập thể của mỗi đội thuyền rồng. (Ảnh: BTC)
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Tiếng trống, mái chèo và những màn tranh tài hứa hẹn khuấy động không gian Hồ Tây trong những ngày đầu tháng 10. (Ảnh: BTC)

Ở nội dung ván SUP, giải quy tụ 127 vận động viên, trong đó có 29 vận động viên quốc tế. Những màn tranh tài tốc độ trên mặt nước Hồ Tây được kỳ vọng tạo thêm sắc màu trẻ trung cho ngày hội thể thao.

Điểm đặc biệt của giải đấu nằm ở sự kết hợp giữa hai loại hình thể thao mặt nước mang những sắc thái khác nhau. Thuyền rồng gắn với truyền thống bơi chải, lễ hội dân gian và đời sống văn hóa sông nước của người Việt. Những chiếc thuyền dài, tiếng trống thúc nhịp cùng sự phối hợp của cả đội tạo nên hình ảnh giàu tính cộng đồng, đề cao tinh thần đoàn kết. Trong khi đó, SUP là môn thể thao hiện đại, phát triển mạnh trong cộng đồng những người yêu thích hoạt động ngoài trời. Sự xuất hiện của các vận động viên trẻ và quốc tế giúp giải đấu mang thêm màu sắc năng động, phù hợp với hình ảnh một Hà Nội đang mở rộng giao lưu và hội nhập.

Trên nền cảnh sắc Hồ Tây mùa thu, sự kết hợp giữa thuyền rồng và SUP cũng tạo nên một không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, văn hóa và thể thao, Hà Nội và bạn bè quốc tế.

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Ban Tổ chức thông tin về Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 tại buổi họp báo ngày 25/9. (Ảnh: BTC)

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục đưa thể thao dưới nước trở thành một hoạt động văn hóa - du lịch hấp dẫn, đồng thời khai thác cảnh quan Hồ Tây như một không gian tổ chức các sự kiện lớn của Thủ đô.

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Mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 diễn ra từ 24-27/9 với điểm nổi bật năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại cả xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu. Chương trình chính thức khai mạc tối 24/9, tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

 

Hải Hà/VOV.VN
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