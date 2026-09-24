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Ba ngày tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên

Thứ Năm, 15:29, 24/09/2026
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VOV.VN - Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên năm 2026 quy tụ nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh, với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao, ẩm thực và Carnaval đường phố.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9-11/10, quy tụ nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh. Điểm nhấn của Ngày hội là chuỗi hoạt động trình diễn văn hóa, thể thao, ẩm thực, trải nghiệm cộng đồng và Carnaval đường phố dự kiến có khoảng 3.000 người tham gia.

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. 11 tỉnh tham gia gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

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Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ và ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chia sẻ thông tin về Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc đăng cai Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với địa phương.

“Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh”, ông Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, tinh thần chung là tổ chức Ngày hội “trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, đặc biệt chú trọng tạo trải nghiệm thực sự cho người dân và du khách.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, tại Phố đi bộ Mường Thanh sẽ có các hoạt động trình diễn nghệ thuật Khèn Mông, giới thiệu nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày, triển lãm và không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông.

Ông Nguyễn Văn Đoạt cho biết, với Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc Mông, Điện Biên xác định “không tổ chức theo lối trưng bày tĩnh”. Người dân, đại biểu và du khách sẽ được xem, nghe, tham gia và trực tiếp trải nghiệm để cảm nhận văn hóa Mông trong đời sống thực.

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là Carnaval đường phố, dự kiến diễn ra tối 10/10. Chương trình dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật cùng các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân. Kết thúc Carnaval là màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7-5.

Không gian Ngày hội cũng được mở rộng sang các hoạt động thể thao, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng. Sáu nội dung thể thao gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Tại Phố đi bộ Mường Thanh dự kiến bố trí 11 gian trưng bày, một gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực.

Sáng 11/10, đại biểu và du khách có thể tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở. Hoạt động gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực.

“Giá trị của Ngày hội sẽ rõ hơn khi du khách không chỉ xem một chương trình, mà được đến với cộng đồng, gặp gỡ người dân và trải nghiệm trực tiếp đời sống văn hóa của đồng bào Mông”, ông Nguyễn Văn Đoạt chia sẻ.

Lễ khai mạc Ngày hội diễn ra lúc 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và tiếp sóng trên VTV5. Lễ bế mạc diễn ra tối 11/10 tại cùng địa điểm.

Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, địa phương kỳ vọng sau Ngày hội, bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn; hình ảnh Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét; đồng thời mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

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Lào Cai rộn ràng ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng

VOV.VN - Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Thượng (Lào Cai) diễn ra rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng nhạc giữa núi rừng. Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao trong trang phục truyền thống cùng du khách từ nhiều nơi về dự hội, tạo nên một không gian tươi vui, đậm sắc màu văn hóa bản địa.

Hà Phương/VOV.VN
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