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Giải Marathon Cà Mau 2026 dự kiến thu hút 7.000 vận động viên

Thứ Sáu, 19:21, 11/09/2026
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VOV.VN - Giải Marathon Cà Mau 2026 dự kiến thu hút khoảng 7.000 VĐV tranh tài ở nhiều cự ly từ ngày 13–15/11, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và du lịch vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Giải Marathon Cà Mau 2026 dành cho VĐV chuyên nghiệp, phong trào trong và ngoài nước cùng những người yêu thích chạy bộ. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 7.000 VĐV tham dự. Các VĐV nam, nữ tranh tài ở bốn cự ly gồm 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Ngoài ra, giải còn có đường chạy Family Fun Run dài 2 km dành cho các gia đình có trẻ từ 6–15 tuổi.

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Giải Marathon Cà Mau 2026 dự kiến thu hút 7.000 vận động viên (ảnh: BTC)

Điểm xuất phát và về đích đặt tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Cung đường chạy đi qua phường An Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ và xã Khánh An…

Ngày 13 và 14/11, các đoàn VĐV làm quen đường chạy và nhận vật dụng thi đấu. Cự ly Family Fun Run 2 km khởi tranh lúc 16h ngày 14/11. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Ngày thi đấu chính 15/11 bắt đầu từ 3h30 với cự ly 42,195 km. Cự ly 21 km xuất phát lúc 5h, 10 km lúc 5h30 và 5 km lúc 6h.

Không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, Giải Marathon Cà Mau 2026 còn được kỳ vọng quảng bá những nét đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

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Ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi công bố giải đấu, chiều 11/9 tại TP.HCM (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn các vận động viên là các "đại sứ" để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Cà Mau đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đó là một điểm đến an toàn, nơi có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, khí hậu trong lành, con người hiền hòa nghĩa tình.

Ông cho biết, các cung đường gắn với cảnh quan địa phương sẽ mang đến cho VĐV những trải nghiệm về thiên nhiên, con người Cà Mau. Ban tổ chức cũng hướng đến giới thiệu ẩm thực, sản vật và tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động du lịch của tỉnh. Ban Tổ chức cũng đã lên các phương án đảm bảo an toàn cho vận động viên, ánh sáng khi thi đấu, khâu lưu trú...để đảm bảo chất lượng thi đấu tốt nhất.

Đặc biệt, giải gắn với hoạt động Festival Tôm Cà Mau – lần thứ 2 năm 2026, qua đó sẽ giới thiệu tinh hoa ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và nét đẹp văn hóa vùng miền và kích cầu du lịch.

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Đại sứ giải chạy giới thiệu áo đấu (Ảnh: BTC)
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Giải diễn ra từ 13 - 15/11 (Anh: BTC)
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Giải chạy VnExpress Vung Tau International Half Marathon Herbalife Cup 2026

VOV.VN - Tháng 8 vừa qua tại Vũng Tàu, Herbalife Việt Nam với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là Nhà tài trợ Kim cương của giải VnExpress Vung Tau International Half Marathon Herbalife Cup 2026 diễn ra tại Vũng Tàu từ ngày 28 - 30/8.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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