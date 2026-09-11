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Trực tiếp Ninh Bình 2-0 Thanh Hoá: Đội chủ nhà ghi bàn nhân đôi cách biệt

Thứ Sáu, 18:38, 11/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Ninh Bình vs Thanh Hoá diễn ra vào 18h00 ngày 11/9 trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/27.

Trực tiếp Ninh Bình vs Thanh Hoá diễn ra vào 18h00 ngày 11/9 trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/27. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

19:20

60': Không được! Bảo Toàn vẩy má ngoài chân phải chuyền bóng để Lucao đánh đầu nhưng cầu thủ phòng ngự Thanh Hoá đã kịp thời tác động để giải nguy.

19:14

53': Thẻ vàng! Thanh Hoá có pha phản công nhanh, Guindo đẩy bóng rồi dùng tốc độ dốc bóng xuống khiến Turci phải phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ vàng cho Turci.

19:10

50': Thay người! Dù không ai va chạm nhưng Matheus Martins dính chấn thương khi đặt trụ khiến trận đấu bị gián đoạn. Văn Hoàn vào sân thay Matheus Martins.

19:09

Hiệp hai bắt đầu!

18:51
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Ninh Bình dẫn trước với tỉ số 2-0 sau hiệp một (Ảnh: Đức Minh)
18:49

Hiệp một khép lại. Tỉ số trận đấu đang là Ninh Bình 2-0 Thanh Hoá.

18:46

45+1': Không được! Lê Phát đi bóng ở trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm nhưng bóng không đi trúng khung thành Thanh Hoá.

18:45

45': Bù giờ! Hiệp một có tối thiểu 3 phút bù giờ.

18:44

44': Không vào! Lucao tranh chấp bóng thành công trong vòng cấm rồi ra chân nhanh đưa bóng dội cột dọc Thanh Hoá.

18:42
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Ngọc Mỹ ghi bàn nhân đôi cách biệt (Ảnh: Ninh Bình FC)
18:40

40': Bàn thắng được công nhận! Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ.

18:38

37': VÀOOOOO !!!!! Trương Tiến Anh có đường tạt bóng để Ngọc Mỹ đánh đầu lái bóng về góc xa mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tỉ số trận đấu là Ninh Bình 2-0 Thanh Hoá.

18:30

30': Nguy hiểm! Thanh Nam băng lên chồng biên rồi căng ngang, Văn Tùng nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp nhưng bóng đi chệch khung thành Ninh Bình.

18:30
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Ảnh: Đức Minh
18:27

26': Không vào! Từ tình huống băng ra cứu thua của Đặng Văn Lâm, bóng bật ra rồi Thanh Nam băng vào dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang dù khung thành đã bỏ trống.

18:22

21': Không có thẻ đỏ! Lovric có va chạm với Ngọc Mỹ ở trung lộ, gầm giày của cầu thủ này đã chạm vào chân cầu thủ Ninh Bình. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không rút thẻ đỏ với Lovric.

18:17

14': Việt vị! Lucao có pha nhận bóng thoáng trong vòng cấm rồi bị ngã nhưng trọng tài xác định cầu thủ Ninh Bình đã việt vị nên không thổi phạt đền.

18:15
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Lucao ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Đức Minh)
18:10

9': VÀOOOOOO !!!!! Từ đường treo bóng của Friday, Lucao di chuyển vào ngay trước khung thành rồi bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn thắng. Tỉ số của trận đấu là Ninh Bình 1-0 Thanh Hoá.

18:07

7': Không được! Matheus Martins nhận bóng ở cánh trái rồi ngoặt vào trung lộ, tung ra cú dứt điểm nhưng đi đúng vị trí thủ thành Đặng Văn Lâm.

18:03

3': Không được! Lucao nhận bóng trước vòng cấm rồi quyết định sút xa nhưng bóng đi không trúng khung thành.

18:00

Trận đấu bắt đầu! Ninh Bình là đội giao bóng trước.

17:52

Các cầu thủ Ninh Bình ra sân khởi động (Ảnh: Đức Minh)

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17:22
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Đội hình xuất phát Ninh Bình.
17:07
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10:22
10:18

Màn so tài giữa Ninh Bình và Thanh Hoá tại vòng 2 V-League 2026/27 được đánh giá sẽ mang đến những điều bất ngờ. Cả hai đội đều giành chiến thắng ở vòng đầu tiên theo những cách khác nhau, cũng hướng đến vòng đấu tiếp theo với những mục tiêu cụ thể.

Gặp Hải Phòng trên sân khách, Ninh Bình giành chiến thắng 4-1 để có màn khởi đầu mùa giải suôn sẻ với mục tiêu sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Với việc đá trận sân nhà đầu tiên của mùa giải, Ninh Bình chắc chắn muốn giành chiến thắng trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Trong khi đó, Thanh Hoá sau trận thắng Đà Nẵng cũng đưa ra mục tiêu rất rõ ràng là chắt chiu từng điểm số. Dù đã  vượt qua khó khăn nhưng Thanh Hoá thời điểm hiện tại khó cạnh tranh cho những vị trí dẫn đầu. Vì vậy, đội bóng xứ Thanh sẽ chơi thật tốt từng trận, cố gắng giành nhiều điểm nhất có thể để sớm "về đích" an toàn, thay vì phải cạnh tranh suất trụ hạng đến những vòng đấu cuối như mùa trước.

Ninh Bình hiện tại đang nắm giữ nhiều lợi thế hơn khi được chơi trên sân nhà cũng lực lượng mạnh nhưng Thanh Hoá lại là đội bóng giàu cá tính. Điều đó khiến màn so tài này được đánh giá có thể mang đến những bất ngờ lớn.

Như Đạt/VOV.VN
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