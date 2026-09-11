Trực tiếp Ninh Bình 2-0 Thanh Hoá: Đội chủ nhà ghi bàn nhân đôi cách biệt

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Màn so tài giữa Ninh Bình và Thanh Hoá tại vòng 2 V-League 2026/27 được đánh giá sẽ mang đến những điều bất ngờ. Cả hai đội đều giành chiến thắng ở vòng đầu tiên theo những cách khác nhau, cũng hướng đến vòng đấu tiếp theo với những mục tiêu cụ thể.

Gặp Hải Phòng trên sân khách, Ninh Bình giành chiến thắng 4-1 để có màn khởi đầu mùa giải suôn sẻ với mục tiêu sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Với việc đá trận sân nhà đầu tiên của mùa giải, Ninh Bình chắc chắn muốn giành chiến thắng trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Trong khi đó, Thanh Hoá sau trận thắng Đà Nẵng cũng đưa ra mục tiêu rất rõ ràng là chắt chiu từng điểm số. Dù đã vượt qua khó khăn nhưng Thanh Hoá thời điểm hiện tại khó cạnh tranh cho những vị trí dẫn đầu. Vì vậy, đội bóng xứ Thanh sẽ chơi thật tốt từng trận, cố gắng giành nhiều điểm nhất có thể để sớm "về đích" an toàn, thay vì phải cạnh tranh suất trụ hạng đến những vòng đấu cuối như mùa trước.

Ninh Bình hiện tại đang nắm giữ nhiều lợi thế hơn khi được chơi trên sân nhà cũng lực lượng mạnh nhưng Thanh Hoá lại là đội bóng giàu cá tính. Điều đó khiến màn so tài này được đánh giá có thể mang đến những bất ngờ lớn.