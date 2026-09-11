ĐT nữ Việt Nam đến Nhật Bản sẵn sàng cho hành trình ASIAD 2026

Sau thời gian tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc), ĐT nữ Việt Nam đã chính thức tới Nhật Bản. Từ sân bay quốc tế Thượng Hải Pudong, chuyến bay của ĐT nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nagoya lúc 16h00 giờ địa phương.

ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng cho hành trình tại ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và kích hoạt thẻ thi đấu, toàn đội tiếp tục di chuyển về khách sạn Kakegawa Grand, tỉnh Shizuoka. Hành trình từ sân bay về nơi đóng quân kéo dài khoảng 2 giờ.

Trước khi tới Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị với nhiều trận đấu giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn. Tại Hà Nội, đội có 3 trận giao hữu trước khi sang Trung Quốc tập huấn.

Trong thời gian đóng quân tại Tô Châu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có 2 trận đấu, trong đó giành chiến thắng 1-0 trước CLB nữ Jiangsu và nhận thất bại 0-3 trước ĐT nữ Trung Quốc. Những trận đấu này giúp ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, rà soát chiến thuật và tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu.

Dù phải trải qua hành trình di chuyển tương đối dài, tinh thần của các thành viên ĐT nữ Việt Nam vẫn rất tích cực. Các cầu thủ thể hiện sự quyết tâm và tập trung cao độ, sẵn sàng bước vào những thử thách tại ASIAD 2026.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9, sau đó lần lượt gặp Nhật Bản (17/9) và Thái Lan (21/9).