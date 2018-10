Golf thủ người Hàn Quốc vô địch Artex Golf Tournament Plus 2018

Sau 5 ngày thi đấu kịch tính và đầy cảm xúc, giải đấu Artex Golf Tournament Plus 2018 đã chính thức khép lại vào tối ngày 14/10. Giải đấu diễn ra trong thời tiết đẹp và thuận lợi cho các golfers tham gia thi đấu, thể hiện ở kết quả theo sát nhau của những golfers đứng đầu bảng xếp hạng.

Kết thúc giải đấu, golfer người Hàn Quốc Park Jea Hyun đã xuất sắc vượt qua hơn 1000 đối thủ trở thành nhà vô địch của giải đấu với kết quả Gross 69 gậy.

Xuất phát từ hố số 6, đây là hố par 4 có khoảng cách 330 yards, index 15, thuận lợi cho các gôn thủ, golfer Park Jea Hyun kết thúc ngay với số gậy chuẩn và xuất sắc đạt 1 birdie, 2 pars cho 3 hố tiếp theo.

Rất tiếc đến hố số 10, tay golf người Hàn bị điểm bogey. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một tay golf giàu kinh nghiệm cùng đẳng cấp của một golfer có handicap 5, ông tiếp tục thể hiện tài năng của mình, đạt được 2 birdies và 6 pars trong 8 hố tiếp theo từ hố 10 đến hố 18.

Tại 5 hố còn lại, golfer Park Jea Hyun chỉ bị 1 điểm bogey, đạt 2 birdies và 2 pars, xuất sắc kết thúc giải đấu với kết quả Gross 69 gậy. Đây là kết quả tốt nhất tại sân FLC Sam Son Golf Links kể từ ngày khai trương sân cách đây 3 năm cũng như thành tích tốt nhất trong các giải đấu thuộc hệ thống giải đấu của FLC BISCOM đối với golfer Amateur.

Vô địch Artex Golf Tournament Plus 2018, ngoài Cup Vô địch golfer còn được sở hữu 01 thẻ Hội viên của sân FLC Quy Nhon Golf Links thời hạn 35 năm cùng 06 tháng bay miễn phí hãng hàng không Bamboo Airways hạng ECO dành cho nhà vô địch kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên.

Dường như các golfer người Hàn rất có duyên với các giải đấu diễn ra trên hệ thống sân golf của FLC BISCOM. Cuối tháng 8 vừa rồi, golfer Lee Sang Hoo - đồng hương của Park Jea Huyn cũng xuất sắc vô địch giải Bamboo Airways Golf Tournament 2018 diễn ra tại sân golf FLC Ha Long Golf Club.

Ngoài ra, giải đấu cũng ghi nhận một Eagle duy nhất tại hố 15 thuộc về golfer người Hàn Quốc No Bou Hyun.

Sau 5 ngày thi đấu, với tinh thần và đam mê thể thao, hơn 1000 golfers đã hoàn thành buổi thi đấu của mình tại sân golf tuyệt đẹp FLC Sam Son Golf Links– sân golf hàng đầu Việt Nam và hiện đang do FLC BISCOM quản lí. Bên cạnh những dư âm về tinh thần thể thao và đam mê với trái bóng golf của các golfers, giải đấu còn để lại nhiều dấu ấn về công tác tổ chức, cơ cấu giải thưởng và những trải nghiệm chuyên nghiệp mà BTC mang đến.

Artex Golf Tournament Plus 2018 là giải golf đặc biệt do công ty cổ phần chứng khoán Artex (mã chứng khoán ART) phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư du thuyền và sân golf FLC BISCOM tổ chức nhân sự kiện Artex bắt đầu niêm yết 3,26 triệu cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 28/09/2018 vừa qua. Giải đấu được tài trợ bởi FLC Group và rất nhiều doanh nghiệp khác.

Artex Golf Tournament Plus 2018 được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 10 đến 14/10 với sự góp mặt tham dự của hơn 1000 gôn thủ trên toàn mọi miền Tổ quốc.

Artex Golf Tournament Plus 2018 có cơ cấu giải thưởng khủng: với 10 xe ô tô hạng sang tại các hố Hole In One. Đặc biệt tại hố 12, BTC cũng dành 2 xe Mercedes C200 dành cho các golfers xuất sắc nhận giải Albatross.

Bên cạnh xe ô tô hạng sang, các golfers tham gia giải đấu đã có cơ hội nhận được các phần thưởng giá trị khác cũng rất hấp dẫn các golfer như thẻ hội viên và gói nghỉ dưỡng tại hệ thống quần thể nghỉ dưỡng của FLC, vé máy bay Bamboo Airways khứ hồi với tổng giá trị giải thưởng cả hiện vật và hiện kim lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba..., Artex Golf Tournament Plus 2018 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle, Albatross,.. với nhiều phần quà có giá trị.

Tuy nhiên, rất tiếc tại giải đấu này, không có golfer nào may mắn giành được HIO như BTC kỳ vọng.

Trong 5 ngày thi đấu, các golfers đã có cơ hội được trải nghiệm và chinh phục những thách thức của sân FLC Sam Son Golf Links.

Gợi nhớ đến các sân golf dạng links ven biển truyền thống tại Anh quốc, FLC Sam Son Golf Links dài 7.242 yard, Par 72, là tác phẩm của Nicklaus Design, một trong những công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới. Nằm sát ven biển với hướng và tốc độ gió khó đoán định, FLC Sam Son Golf Links sở hữu các fairway uốn lượn và điều kiện chơi đặc thù của một trong những sân golf dạng links thách thức nhất và thú vị nhất tại Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng bởi địa hình, FLC Sam Son Golf Links còn nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp như một “công viên cây xanh” với thảm cỏ, hồ nước nhân tạo và những hàng phi lao ngút tầm mắt kết hợp những hạng mục công trình thân thiện với môi trường. Chất lượng nước sạch ở các hồ tự nhiên thuộc sân golf được đảm bảo ở mức cao, để trở thành môi trường sống của những loài cá cảnh khó tính nhất. Kết hợp với hệ tiện ích phong phú như nhà câu lạc bộ hiện đại với locker tiện nghi, proshop phong phú, sân tập đa năng... FLC Sam Son Golf Links là điểm đến lý tưởng cho các golfer sành điệu tại Việt Nam cũng như thế giới.

Đi vào hoạt động từ tháng 7/2015, FLC Samson Golf Links đã là điểm đến của hàng loạt giải golf tầm cỡ như FLC Golf Championship 2018, FLC Vietnam Masters – Giải golf chuyên nghiệp đầu tiên thuộc hệ thống golf chuyên nghiệp VPGA Tour, FLC Ladies Cup 2018 – Giải golf nữ đầu tiên của Tập đoàn FLC./.