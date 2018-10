Sáng ngày 10/10/2018, tại sân FLC Sam Son Golf Links đã chính thức diễn ra lễ khai mạc giải Artex Golf Tournament Plus 2018 do Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (ART) phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư du thuyền và sân golf FLC Biscom tổ chức.

Đây là giải golf đặc biệt nhân sự kiện Artex (mã chứng khoán ART) bắt đầu niêm yết 37,26 triệu cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 28/09/2018 vừa qua. Giải đấu được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 10 đến 14/10 với sự góp mặt tham dự của hơn 1000 gôn thủ trên toàn mọi miền Tổ quốc.

Hơn 1000 gôn thủ tranh tài ở Artex Golf Tournament Plus 2018.

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) chia sẻ: “BTC giải Artex Golf Tournament Plus 2018 rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của đông đảo quý golfers. Chỉ sau một thời gian ngắn công bố, giải đấu đã thu hút tới hơn 1000 golfers trên toàn mọi miền tổ quốc đăng kí tham dự và có chiều hướng không ngừng gia tăng. Đây là một niềm vinh dự rất lớn đối với công ty chúng tôi khi vừa tổ chức thành công của giải Artex Golf Tournament với sự tham gia của hơn 600 golfers vào tháng 6 vừa rồi.”

Artex Golf Tournament Plus 2018 sẽ có cơ cấu giải thưởng khủng: với 10 xe ô tô hạng sang tại các hố Hole In One. Đặc biệt tại hố 12, BTC cũng dành 2 xe Mercedes C200 dành cho các golfers xuất sắc nhận giải Albatross.

Bên cạnh xe ô tô hạng sang, Artex Golf Tournament Plus 2018 còn có các phần thưởng giá trị khác cũng rất hấp dẫn các golfer như thẻ hội viên và gói nghỉ dưỡng tại hệ thống quần thể nghỉ dưỡng của FLC, vé máy bay Bamboo Airways khứ hồi với tổng giá trị giải thưởng cả hiện vật và hiện kim lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba..., Artex Golf Tournament Plus 2018 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle, Albatross,.. với nhiều phần quà có giá trị.

BTC Artex Golf Tournament Plus 2018 đang rất kì vọng sẽ có thật nhiều HIO trong 5 ngày thi đấu. Đó sẽ không chỉ phần thưởng xứng đáng cho các golfer mà còn là sự may mắn cho sân FLC Sam Son Golf Links trong năm 2018.

Với cơ cấu giải thưởng khủng, công tác tổ chức và truyền thông được đầu tư kĩ lưỡng đồng thời địa điểm tổ chức là FLC Sam Son Golf Links - sân golf hàng đầu Việt Nam, Artex Golf Tournament Plus 2018 hứa hẹn sẽ là một giải đấu chất lượng đưa lại nhiều trải nghiệm thú vị dành cho các golfer tham gia thi đấu.

Trong 5 ngày thi đấu, các golfer sẽ có cơ hội được trải nghiệm và chinh phục những thách thức của sân FLC Sam Son Golf Links.

Đây là sân golf dạng links với tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do Nicklaus Design thiết kế, một sân golf mới độc đáo với sự đa dạng của địa hình, là nơi giao thoa giữa cửa biển và dòng sông Mã. Sân được thiết kế hướng biển nên yếu tố gió luôn là trở ngại lớn, kèm với đó là các green cong vênh cũng gây khó khăn cho việc đọc line và kiểm soát lực put của các golfer.

Đi vào hoạt động từ tháng 7/2015, FLC Samson Golf Links đã là điểm đến của hàng loạt giải golf tầm cỡ như FLC Golf Championship 2018, FLC Vietnam Masters – Giải golf chuyên nghiệp đầu tiên thuộc hệ thống golf chuyên nghiệp VPGA Tour, FLC Ladies Cup 2018 – Giải golf nữ đầu tiên của Tập đoàn FLC...

Tham gia Artex Golf Tournament Plus 2018 các golfer không chỉ được thử tài trong một sân golf đẳng cấp với độ khó cao mà còn có cơ hội trải nghiệm hàng loạt dịch vụ cao cấp và tiện nghi bậc nhất cả nước tại FLC Sầm Sơn với khách sạn, resort 5 sao, bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, nhà hàng, gym, spa, trung tâm mua sắm, karaoke, khu vui chơi giải trí với vòng quay mặt trời./.