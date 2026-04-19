Hơn 2.000 VĐV tranh tài giải Việt dã Báo và PTTH Đà Nẵng lần thứ I năm 2026

Chủ Nhật, 14:07, 19/04/2026
VOV.VN - Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I năm 2026 - Cúp Agribank thu hút hơn 2.000 vận động viên, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hướng tới các ngày lễ lớn tại TP Đà Nẵng.

Sáng 19/4, tại Quảng trường 24/3, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ), diễn ra Lễ khai mạc Giải Việt dã Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2026 - Cúp Agribank.

Khung cảnh Lễ khai mạc. 

Giải kế thừa truyền thống từ các giải Việt dã của Báo Quảng Nam và Báo Đà Nẵng trước đây, được duy trì từ năm 1997 đến thời điểm hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Năm nay, giải thu hút 207 đoàn với hơn 2.000 vận động viên đến từ các xã, phường, trường học, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra, có 10 đoàn vận động viên các tỉnh, thành có phong trào thể thao mạnh trên cả nước tham gia, góp phần nâng chất lượng chuyên môn.

Các vận động viên xuất phát tại Quảng trường 24/3, tranh tài trên các tuyến đường trung tâm thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng Giải Việt dã Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2026 sẽ không chỉ là một sự kiện thường niên mà sẽ trở thành một ngày hội thể thao được mong đợi mỗi năm, một điểm hẹn của sức khỏe, của tinh thần cộng đồng và là một hình ảnh đẹp, giàu sức sống của thành phố Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá để về đích trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Không khí thi đấu sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Đây là dịp để các đơn vị thi đấu, đánh giá trình độ vận động viên, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu lớn trong thời gian tới. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo nhiều cự ly phù hợp từng khối, từ học sinh đến lực lượng vũ trang và vận động viên bán chuyên. Lộ trình chạy xuất phát từ Quảng trường 24/3, qua các tuyến đường trung tâm và về đích tại lễ đài.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp tham gia giải việt dã, em Lê Nguyễn Quỳnh Chi, thành viên đội việt dã Trường THPT Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cảm nhận: “Như năm ngoái thì Trường Trung học phổ thông Núi Thành đã đạt được giải Ba toàn đoàn. Năm nay thì chúng em quyết tâm là sẽ bứt phá hơn để đạt được thành tích cao nhất”.

Đà Nẵng nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy rừng

VOV.VN - T.P Đà Nẵng đang vào mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng Kiểm lâm TP. Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các chủ rừng nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nạn cháy rừng.

 

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu Báo và Phát thanh truyền hình Đà Nẵng
“Vàng tặc” đào núi, mở đường, lắp camera ngang nhiên hoạt động ở miền núi Đà Nẵng
VOV.VN - Tại xã miền núi Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ), các đối tượng đưa máy đào và gần 20 máy nổ vào núi khai thác vàng trái phép, mở đường, lắp camera cảnh giới. Dù lực lượng chức năng nhiều lần truy quét nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Đà Nẵng chuyển bến du thuyền bỏ hoang ven sông Hàn sang phục vụ cộng đồng
VOV.VN - Dự án nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng Sông Hàn, thành phố Đà Nẵng bị bỏ hoang nhiều năm, ảnh hưởng không gian công cộng phía tây sông Hàn. Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu phương án xử lý theo hướng phục vụ cộng đồng.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý dự án bệnh viện 3 năm dang dở
VOV.VN - Sau nhiều năm hoàn thành xây lắp nhưng chưa đưa vào sử dụng, khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang đối mặt nguy cơ lãng phí lớn ngân sách đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng dở dang của dự án này.

