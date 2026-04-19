Hơn 2.000 VĐV tranh tài giải Việt dã Báo và PTTH Đà Nẵng lần thứ I năm 2026

Sáng 19/4, tại Quảng trường 24/3, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ), diễn ra Lễ khai mạc Giải Việt dã Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2026 - Cúp Agribank.

Khung cảnh Lễ khai mạc.

Giải kế thừa truyền thống từ các giải Việt dã của Báo Quảng Nam và Báo Đà Nẵng trước đây, được duy trì từ năm 1997 đến thời điểm hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Năm nay, giải thu hút 207 đoàn với hơn 2.000 vận động viên đến từ các xã, phường, trường học, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra, có 10 đoàn vận động viên các tỉnh, thành có phong trào thể thao mạnh trên cả nước tham gia, góp phần nâng chất lượng chuyên môn.

Các vận động viên xuất phát tại Quảng trường 24/3, tranh tài trên các tuyến đường trung tâm thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng Giải Việt dã Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2026 sẽ không chỉ là một sự kiện thường niên mà sẽ trở thành một ngày hội thể thao được mong đợi mỗi năm, một điểm hẹn của sức khỏe, của tinh thần cộng đồng và là một hình ảnh đẹp, giàu sức sống của thành phố Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá để về đích trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Không khí thi đấu sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Đây là dịp để các đơn vị thi đấu, đánh giá trình độ vận động viên, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu lớn trong thời gian tới. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo nhiều cự ly phù hợp từng khối, từ học sinh đến lực lượng vũ trang và vận động viên bán chuyên. Lộ trình chạy xuất phát từ Quảng trường 24/3, qua các tuyến đường trung tâm và về đích tại lễ đài.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp tham gia giải việt dã, em Lê Nguyễn Quỳnh Chi, thành viên đội việt dã Trường THPT Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cảm nhận: “Như năm ngoái thì Trường Trung học phổ thông Núi Thành đã đạt được giải Ba toàn đoàn. Năm nay thì chúng em quyết tâm là sẽ bứt phá hơn để đạt được thành tích cao nhất”.