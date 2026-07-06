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Lần đầu tiên có giải chạy địa hình tại Côn Đảo

Thứ Hai, 20:11, 06/07/2026
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VOV.VN - Giải chạy địa hình “Ý chí Côn Đảo – Côn Đảo Spirit HTV – Bcons 2026” sẽ diễn ra vào ngày 30/8 tại Đặc khu Côn Đảo với các cự ly từ 6 – 50km, đi qua những di tích lịch sử huyền thoại cũng như thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất này.

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hó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chứng kiến Lễ ký kết và công bố giải chạy "Ý chí Côn Đảo - Côn Đảo Spirit HTV - BCONS 2026". (Ảnh: Vĩnh Nam)

Chiều 6/7, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) chính thức ký kết và công bố giải chạy "Ý chí Côn Đảo - Côn Đảo Spirit HTV - BCONS 2026", đánh dấu lần đầu tiên tổ chức một giải chạy địa hình quy mô lớn tại Đặc khu Côn Đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng Giám đốc HTV chia sẻ, giải đấu nhằm kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức kỳ vọng giải chạy sẽ trở thành sự kiện thể thao thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, ý chí vượt giới hạn và tình yêu đối với lịch sử, thiên nhiên Việt Nam.

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Nhà báo Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng Giám đốc HTV phát biểu. (Ảnh: Vĩnh Nam)

“Ý chí Côn Đảo là giải chạy địa hình lần đầu tiên tổ chức tại Côn Đảo, địa danh trở thành biểu tượng của ý chí cả dân tộc”, ông Cao Anh Minh nói.

Giải có 4 cự ly là 6km, 12km, 25km và 50km. Bên cạnh đó là đường chạy tự do 3km dành cho tất cả mọi người. Tham gia giải chạy, mỗi vận động viên trở thành một phần của hành trình đầy ý nghĩa, đi qua những di tích lịch sử như Nhà tù Côn Đảo, Cầu tàu 914, Nghĩa trang Hàng Dương, đỉnh Lò Vôi...hay vẻ đẹp nguyên sơ trên những lối mòn xuyên rừng nguyên sinh, đường “sống lưng khủng long”…

Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh cho biết, từ tháng 7/2025, khi Côn Đảo trở thành đặc khu của TP.HCM và được kỳ vọng có nhiều điều kiện hơn để phát triển mạnh mẽ, trở thành thiên đường du lịch sinh thái, phát triển hài hòa giữa bảo tồn và phát triển theo ba trụ cột là “Côn Đảo xanh, thông minh và đáng sống”.

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BTC trả lời câu hỏi phóng viên. (Ảnh: Vĩnh Nam)

“Giải chạy Ý chí Côn Đảo có thông điệp ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, hệ sinh thái và giá trị lịch sử địa phương đến bạn bè trong nước và thế giới”, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo nhấn mạnh.

Không chỉ hướng đến một sự kiện thể thao, giải chạy "Ý chí Côn Đảo” còn lan tỏa các giá trị nhân văn khi đồng hành cùng Chương trình chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai, góp phần nối dài tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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