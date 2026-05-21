Thể thao & Văn hóa "phủ sóng" World Cup 2026

Với FIFA World Cup 2026 - kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tuyển tham dự, diễn ra tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico - quy mô của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ vượt xa mọi kỳ World Cup trước đây.

Đồng hành cùng sự kiện thể thao đặc biệt ấy, Báo Thể thao và Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam, một trong những thương hiệu báo chí thể thao hàng đầu Việt Nam - chính thức kích hoạt chiến dịch truyền thông đa nền tảng quy mô lớn mang tên "Điểm nóng World Cup 2026".

Sống trọn World Cup 2026 cùng Thể thao và Văn Hóa

Đây không chỉ là một kế hoạch đưa tin. Đó là một hệ sinh thái nội dung toàn diện, nơi World Cup sẽ hiện diện trên mọi nền tảng, mọi thời điểm và trong mọi trải nghiệm của người hâm mộ.

Tiếp nối dấu ấn từng tạo nên thương hiệu từ "Tin nhanh Espana 82", Báo Thể thao và Văn hóa sẽ phát hành ấn phẩm đặc biệt "Tin nhanh FIFA World Cup 2026" liên tục từ ngày 9/6 đến 21/7/2026.

Trong mỗi số báo 16 trang, sẽ có tới 11 trang chuyên biệt dành cho World Cup với hàng loạt chuyên mục hấp dẫn như: Thời sự World Cup, Chuyển động World Cup, Góc nhìn chuyên gia, Ký sự World Cup, Nhận định - Bình luận, Muôn màu World Cup…

Không chỉ cập nhật kết quả hay diễn biến trên sân cỏ, ấn phẩm còn mang đến những phân tích chuyên sâu, góc nhìn độc quyền từ các chuyên gia, cùng các câu chuyện văn hóa, đời sống và con người tại Mỹ, Canada, Mexico - nơi World Cup sẽ trở thành tâm điểm của thế giới.

Mỗi số báo sẽ là một "tấm vé đặc biệt" đưa độc giả bước vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu báo giấy là chiều sâu thì báo điện tử sẽ là tốc độ.

Ngay từ đầu tháng 5/2026, chuyên mục FIFA World Cup 2026 trên Thethaovanhoa.vn sẽ vận hành như một "trung tâm thông tin World Cup" hoạt động liên tục 24/7.

Tại đây, độc giả có thể cập nhật đầy đủ:

Tin tức nóng nhất Kết quả, lịch thi đấu Video bàn thắng Live trận đấu Bình luận chuyên gia Ký sự hiện trường Câu chuyện hậu trường Chân dung ngôi sao và những xu hướng nổi bật mỗi ngày.

Thông tin sẽ được triển khai theo ba tuyến nội dung lớn:

Tuyến thông tin nền: lịch thi đấu, bảng xếp hạng, giới thiệu đội tuyển, sân vận động, cẩm nang World Cup Tuyến thông tin chính: live trận đấu, bình luận, nhận định, phân tích chuyên môn Tuyến thông tin bên lề: fan World Cup, văn hóa cổ động, nhịp sống World Cup tại Việt Nam và thế giới.

Trong suốt hơn một tháng diễn ra giải đấu, Thethaovanhoa.vn sẽ thực sự trở thành một "điểm nóng World Cup" đúng nghĩa.

World Cup ngày nay không chỉ để đọc. World Cup còn được xem, được nghe và được trải nghiệm.

Chính vì vậy, chiến dịch "Nhịp đập World Cup 2026" sẽ đẩy mạnh tuyến nội dung đa phương tiện với hàng loạt format hiện đại như:

Bản tin World Cup sáng Góc chiến thuật Nhận định trước trận Bản tin kết quả Talkshow World Cup Video highlight, hậu trường, thống kê thú vị.

Các nội dung sẽ được xây dựng theo hướng ngắn gọn, hấp dẫn, chuyên sâu và phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện đại.

Từ những diễn biến nóng nhất trên sân cỏ đến các câu chuyện phía sau trận đấu, tất cả sẽ được kể bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc chân thực của World Cup.

Không chỉ hiện diện trên báo giấy hay website, World Cup 2026 sẽ còn phủ sóng mạnh mẽ trên toàn bộ hệ sinh thái số của Thể thao và Văn hóa.

Các nền tảng như Youtube, Facebook, TikTok và mạng xã hội của báo sẽ trở thành những "điểm chạm" liên tục với người hâm mộ suốt mùa World Cup.

Video ngắn, livestream, hậu trường tác nghiệp, nội dung theo xu hướng, khoảnh khắc viral và những câu chuyện thú vị của giải đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Trong thời đại độc giả không chỉ muốn "xem tin" mà còn muốn trực tiếp tham gia vào trải nghiệm sự kiện, mạng xã hội sẽ giúp World Cup đến gần người hâm mộ hơn bao giờ hết.

Dù ở quán cà phê, trên điện thoại hay giữa những đêm khuya cùng trái bóng lăn, người hâm mộ vẫn có thể hòa mình vào nhịp đập sôi động của World Cup 2026.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chiến dịch "Điểm nóng World Cup 2026" là sự hiện diện trực tiếp của nhà báo Trương Anh Ngọc tại những điểm nóng nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Là cây bút giàu kinh nghiệm của báo chí thể thao Việt Nam, anh từng ghi dấu ấn tại nhiều kỳ World Cup, EURO và các sự kiện thể thao quốc tế bằng những bài bình luận sắc sảo, ký sự giàu cảm xúc và góc nhìn đậm chất hiện trường.

Đồng hành cùng nhà báo Trương Anh Ngọc sẽ là mạng lưới phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ, Canada và Mexico – ba quốc gia đăng cai World Cup 2026. Với lợi thế hiện diện trực tiếp tại địa bàn, các phóng viên TTXVN sẽ liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh, video và những diễn biến nóng nhất của giải đấu từ hiện trường.

Từ sân Azteca huyền thoại tại Mexico trong ngày khai mạc đến New York - nơi diễn ra trận chung kết, độc giả sẽ được đồng hành trong hành trình xuyên qua các "thành phố World Cup" bằng những câu chuyện sống động từ nơi trái bóng đang lăn.

Không chỉ là các bài phân tích chuyên môn, Thể thao và Văn hóa còn mang tới:

Ghi nhanh tại sân vận động Ký sự hiện trường Phóng sự ảnh Video hậu trường Những câu chuyện đặc biệt chỉ có ở World Cup

Bởi World Cup không chỉ là bóng đá. Đó còn là những khán đài bùng nổ cảm xúc, những khu Fanzone rực sáng, những lá cờ tung bay trên đường phố và hàng triệu con người cùng sống trong một nhịp đập chung.

World Cup 2026 đang đến gần. Và cùng với đó là một chiến dịch truyền thông quy mô chưa từng có của Báo Thể thao và Văn hóa.

Trong hành trình ấy, Thể thao và Văn hóa sẽ không chỉ đưa tin về World Cup. Chúng tôi sẽ sống cùng World Cup, đi cùng World Cup và đưa độc giả tới gần hơn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.