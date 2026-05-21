World Cup 2026: “Vũ điệu cuối cùng” của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi

World Cup 2026 đang dần hiện ra như một cột mốc đặc biệt của bóng đá thế giới, nơi hai biểu tượng vĩ đại nhất của kỷ nguyên bóng đá hiện đại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi có thể cùng nhau bước vào chương cuối của sự nghiệp tại sân khấu lớn nhất hành tinh. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về nước Mỹ, Mexico và Canada, nơi nhiều khả năng là hành trình khép lại của một kỷ nguyên kéo dài gần hai thập kỷ.

World Cup 2026 là "sân khấu" cuối cùng của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. (Ảnh: The Sun)

Trong suốt thời gian ấy, Ronaldo và Messi đã định nghĩa lại khái niệm “vĩ đại”, tạo nên cuộc cạnh tranh chưa từng có trong tiền lệ. Và giờ đây, World Cup 2026 có thể là nơi mọi thứ đi đến hồi kết - một “vũ điệu cuối cùng” khi cả hai sẽ chiến đấu vì di sản của bản thân.

Cristiano Ronaldo và hành trình săn lùng những kỷ lục bất tử

Sự nghiệp thi đấu tại các kỳ World Cup của Cristiano Ronaldo là câu chuyện của tham vọng không giới hạn. Kể từ lần đầu góp mặt tại World Cup 2006, Ronaldo đã không ngừng phát triển để trở thành một trong những chân sút vĩ đại trong lịch sử giải đấu.

Tại Đức năm đó, Ronaldo chỉ là một tài năng trẻ nhưng đã sớm ghi dấu ấn khi giúp ĐT Bồ Đào Nha tiến vào bán kết. Khoảnh khắc chiến thắng trên loạt sút luân lưu trước ĐT Anh mang dấu ấn cảm xúc đặc biệt khi Ronaldo tưởng nhớ người cha quá cố.

Ronaldo có màn ra mắt ấn tượng tại kỳ World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, hành trình của CR7 tại các kỳ World Cup không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Ở World Cup 2010, Ronaldo trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng kéo dài, chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Triều Tiên trước khi cùng ĐT Bồ Đào Nha dừng bước sớm ở vòng 1/8. Đến năm 2014 tại Brazil, chấn thương khiến Ronaldo không thể hiện được phong độ tốt nhất và Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng.

Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, bản lĩnh của một siêu sao lại được thể hiện rõ nét. Vòng chung kết World Cup 2018 chứng kiến một Ronaldo bùng nổ với 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick vào lưới ĐT Tây Ban Nha.

Đỉnh cao về mặt thống kê đến tại kỳ World Cup 2022 khi Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Đây là minh chứng cho sự bền bỉ phi thường của một cầu thủ đã vượt qua mọi giới hạn về tuổi tác.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Ghana tại vòng bảng World Cup 2022. (Ảnh: Getty)

Dẫu vậy, điều khiến hành trình của Ronaldo trở nên đặc biệt chính là việc anh vẫn chưa chạm tay vào chiếc cúp vàng. Ở tuổi ngoài 40, khát khao ấy vẫn cháy bỏng, biến kỳ World Cup 2026 thành cơ hội cuối cùng… và cũng là thử thách lớn nhất.

Danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026: Ronaldo góp mặt VOV.VN - Danh sách tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026 có sự góp mặt của siêu sao Ronaldo.





Lionel Messi và hành trình hoàn tất di sản vĩ đại

Nếu Ronaldo là biểu tượng của ý chí, thì Lionel Messi lại là hiện thân của thiên tài và cảm xúc. Hành trình tại các vòng chung kết World Cup của M10 là một câu chuyện dài, nơi mỗi thất bại đã góp phần tạo nên cái kết hoàn hảo.

Messi ra mắt tại World Cup 2006 khi mới 19 tuổi, ghi bàn ngay trong trận đầu tiên và nhanh chóng được xem là người kế thừa ngai vàng của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, ĐT Argentina khi đó vẫn chưa đủ bản lĩnh để đi đến cuối cùng và phải ngậm ngùi dừng bước ở tứ kết.

Messi trong màu áo ĐT Argentina tại vòng chung kết World Cup 2006. (Ảnh: Getty)

Đến năm 2010, dưới sự dẫn dắt của cố HLV Diego Maradona, Messi mang theo kỳ vọng lớn lao nhưng lại rời giải mà không ghi được bàn thắng nào. Thất bại trước Đức một lần nữa khiến giấc mơ World Cup trở nên xa vời với El Pulga.

Đỉnh điểm của nỗi tiếc nuối đến tại kỳ World Cup 2014, khi Messi đưa Argentina vào chung kết nhưng thất bại trước Đức sau bàn thắng vàng của Mario Gotze ở phút 112 trong trận chung kết. Dù giành danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2014, ánh mắt của Messi khi rời sân Maracana đã nói lên tất cả… vinh quang vẫn còn dang dở.

World Cup 2018 tiếp tục là một chương không trọn vẹn khi Argentina bị loại sớm ở vòng 1/8 trước ĐT Pháp của Kylian Mbappe. Khi đó, nhiều người đã nghĩ rằng Messi sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng.

Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những câu chuyện cổ tích. World Cup 2022 chứng kiến Messi ở phiên bản hoàn hảo nhất. Một thủ lĩnh, một người hùng và là một huyền thoại. El Punga ghi bàn, kiến tạo và tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết với Pháp để đưa Argentina lên ngôi vô địch.

Messi cùng ĐT Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022. (Ảnh: Getty)

Danh hiệu ấy giúp Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp, khép lại mọi tranh cãi về vị thế của anh trong lịch sử bóng đá. Từ một thần đồng đến biểu tượng vĩ đại, Messi đã hoàn thành “hành trình tiến hóa” theo cách trọn vẹn nhất.

Danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2026: Messi lĩnh xướng, 6 nhà vô địch bị loại VOV.VN - Danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2026 sơ bộ gồm 55 cầu thủ, trong đó đương nhiên siêu sao Lionel Messi là nhân tố đáng chú ý nhất.

“Vũ điệu cuối cùng” của kỷ nguyên Si-Ro

World Cup 2026 được xem là sân khấu của lịch sử của bóng đá thế giới. Lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi có cơ hội đối đầu trực tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo kết quả phân nhánh, Argentina nằm ở bảng J, trong khi Bồ Đào Nha góp mặt tại bảng K. Nếu cả hai đội cùng tiến sâu, một cuộc chạm trán ở vòng knock-out, thậm chí là tứ kết, hoàn toàn có thể xảy ra. Đó sẽ là khoảnh khắc mang tính biểu tượng, nơi hai huyền thoại, hai phong cách, hai di sản, tất cả sẽ được hội tụ trong một lần đối đầu duy nhất tại World Cup.

Ở phía sau họ, thế hệ mới đang sẵn sàng tiếp quản. Những cái tên như Mbappe hay Vinicius không còn là những “kép phụ”, mà đã trở thành những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân và tập thể. Họ đại diện cho tương lai, trong khi Messi và Ronaldo là quá khứ và hiện tại.

Chiến dịch quảng bá của LEGO trước thềm World Cup 2026 với hình ảnh bốn siêu sao hội tụ đã phần nào phản ánh rõ bức tranh của một sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ. Messi và Ronaldo vẫn là trung tâm, nhưng ánh hào quang giờ đây đã được chia sẻ.

LEGO khéo léo truyền tải thông điệp về làn sóng chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ trong bóng đá thế giới

Dẫu vậy, điều khiến World Cup 2026 trở nên đặc biệt chính là yếu tố cảm xúc. Người hâm mộ mong muốn được chứng kiến lần cuối cùng hai huyền thoại cùng xuất hiện trên sân khấu lớn nhất.

Nếu đây thực sự là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo và Messi, thì mọi khoảnh khắc đều sẽ trở nên vô giá. Mỗi cú sút, mỗi pha kiến tạo, hay thậm chí chỉ là cái bắt tay sau trận đấu, tất cả đều có thể trở thành hình ảnh biểu tượng.

Khi tiếng còi mãn cuộc của World Cup 2026 vang lên, bóng đá thế giới có thể sẽ bước sang một chương mới. Nhưng di sản của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ không bao giờ nhạt phai. Và trong “vũ điệu cuối cùng” ấy, điều quan trọng nhất không còn là so sánh ai giỏi hơn ai, đếm bao nhiêu danh hiệu giành được, mà là việc cả hai đã cùng nhau tạo nên một kỷ nguyên khó có thể lặp lại, kỷ nguyên đẹp nhất trong lịch sử môn thể thao vua.