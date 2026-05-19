Danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026: Ronaldo góp mặt

Mới đây, HLV Martinez đã công bố danh tuyển tuyển Bồ Đào Nha tham dự FIFA World Cup 2026. Theo đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đã được nhà cầm quân này điền tên vào danh sách.

Ronaldo hiện nắm giữ kỷ lục thế giới về số lần ra sân (226) và ghi bàn (143) ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Cựu sao MU và Real Madrid cũng là nam cầu thủ duy nhất từng xé lưới đối phương ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, anh đã dẫn dắt Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và 2 lần đăng quang UEFA Nations League (2019, 2025).

Đáng chú ý, kỳ phùng địch thủ của anh là Lionel Messi - nhà vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina, cũng chuẩn bị thiết lập cột mốc 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong mùa hè này.

Ngoài Ronaldo thì danh sách hàng công của Bồ Đào Nha ở World Cup 2026 còn có các gương mặt khác như: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) và Gonçalo Ramos (PSG).

Bồ Đào Nha nằm ở bảng K tại World Cup 2026. Đội bóng này sẽ đá trận ra quân gặp CHDC Congo vào 8h ngày 17/6, tiếp đó là gặp Uzbekistan và Colombia. Mục tiêu của Bồ Đào Nha là vô địch World Cup 2026.

Danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026 Thủ môn: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Gençlerbirliği Ankara). Hậu vệ: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rúben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica). Tiền vệ: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City). Tiền đạo: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).