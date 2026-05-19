Danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026: Ronaldo góp mặt

Thứ Ba, 20:05, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Danh sách tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026 có sự góp mặt của siêu sao Ronaldo.

Mới đây, HLV Martinez đã công bố danh tuyển tuyển Bồ Đào Nha tham dự FIFA World Cup 2026. Theo đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đã được nhà cầm quân này điền tên vào danh sách.

Ronaldo hiện nắm giữ kỷ lục thế giới về số lần ra sân (226) và ghi bàn (143) ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Cựu sao MU và Real Madrid cũng là nam cầu thủ duy nhất từng xé lưới đối phương ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, anh đã dẫn dắt Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và 2 lần đăng quang UEFA Nations League (2019, 2025).

danh sach tuyen bo Dao nha du world cup 2026 ronaldo gop mat hinh anh 1
Danh sách tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026.

Đáng chú ý, kỳ phùng địch thủ của anh là Lionel Messi - nhà vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina, cũng chuẩn bị thiết lập cột mốc 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong mùa hè này.

Ngoài Ronaldo thì danh sách hàng công của Bồ Đào Nha ở World Cup 2026 còn có các gương mặt khác như: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) và Gonçalo Ramos (PSG).

Bồ Đào Nha nằm ở bảng K tại World Cup 2026. Đội bóng này sẽ đá trận ra quân gặp CHDC Congo vào 8h ngày 17/6, tiếp đó là gặp Uzbekistan và Colombia. Mục tiêu của Bồ Đào Nha là vô địch World Cup 2026.

Danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026

Thủ môn: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Gençlerbirliği Ankara).

Hậu vệ: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rúben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica).

Tiền vệ:  Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Tiền đạo: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

 

PV/VOV.VN
Tag: World Cup 2026 Ronaldo Bồ Đào Nha
Danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026: HLV Ancelotti hé lộ lý do chọn Neymar
VOV.VN - HLV Ancelotti gây bất ngờ với danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 khi tiền đạo Neymar dù chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng được góp mặt.

VOV.VN - HLV Ancelotti gây bất ngờ với danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 khi tiền đạo Neymar dù chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng được góp mặt.

Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam

VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

ĐT Iran công bố quyết định quan trọng trước thềm World Cup 2026

VOV.VN - HLV trưởng ĐT Iran - Amir Ghalenoei công bố quyết định quan trọng trước thềm khởi tranh vòng chung kết World Cup 2026.

VOV.VN - HLV trưởng ĐT Iran - Amir Ghalenoei công bố quyết định quan trọng trước thềm khởi tranh vòng chung kết World Cup 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/5: Xác định đội bóng tiếp theo dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/5, FIFA xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/5, FIFA xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026.

Danh sách ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2026: Son Heung Min sát cánh Lee Kang In

VOV.VN - ĐT Hàn Quốc chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ tham dự World Cup 2026 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao như Son Heung Min, Lee Kang In hay Kim Min Jae.

VOV.VN - ĐT Hàn Quốc chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ tham dự World Cup 2026 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao như Son Heung Min, Lee Kang In hay Kim Min Jae.

ĐT Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: Sức mạnh hàng công

VOV.VN - ĐT Pháp được đánh giá là một trong những đội có hàng công mạnh bậc nhất tại VCK World Cup 2026.

VOV.VN - ĐT Pháp được đánh giá là một trong những đội có hàng công mạnh bậc nhất tại VCK World Cup 2026.

U17 World Cup 2026 truyền cảm hứng, Thể Công Viettel đại tuyển quân cho tương lai

VOV.VN - Từ ngày 28 - 31/5/2026, Thể Công Viettel sẽ mở đợt tuyển sinh lớn tại TP.HCM. Và đây mới chỉ là 1 trong số gần 10 điểm tuyển sinh tại 3 miền kéo dài trong 3 tháng của Thể Công Viettel.

VOV.VN - Từ ngày 28 - 31/5/2026, Thể Công Viettel sẽ mở đợt tuyển sinh lớn tại TP.HCM. Và đây mới chỉ là 1 trong số gần 10 điểm tuyển sinh tại 3 miền kéo dài trong 3 tháng của Thể Công Viettel.

Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - Xác định thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

VOV.VN - Xác định thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026 khi nào và ở đâu?

VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào thời điểm nào và ở đâu?

VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào thời điểm nào và ở đâu?

Xác định 38 đội tuyển đoạt vé dự U17 World Cup 2026: Tuyệt vời U17 Việt Nam

VOV.VN - Tính đến sáng 14/5, Ban tổ chức đã xác định được 38/48 đội tuyển đoạt vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

VOV.VN - Tính đến sáng 14/5, Ban tổ chức đã xác định được 38/48 đội tuyển đoạt vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

