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Kyle Colonna nhập tịch thành công, HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn ở ĐT Việt Nam

Thứ Sáu, 09:13, 11/09/2026
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VOV.VN - Trung vệ Kyle Colonna đã có Quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam với tên gọi là Lương Chí Khải.

Trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước, cầu thủ Kyle Nino Colonna đã có quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Sinh ngày 2/8/1999 tại Mỹ, Kyle Colonna đang thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel, tên tiếng Việt của cầu thủ này sau khi nhập quốc tịch là Lương Chí Khải.

kyle colonna nhap tich thanh cong, hlv kim sang sik co them lua chon o Dt viet nam hinh anh 1
Kyle Colonna (áo đỏ) thi đấu ấn tượng trong màu áo Thể Công Viettel (Ảnh: Hoài Thương)

Kyle Colonna có mẹ là người Việt Nam, bố là người Mỹ. Cầu thủ này trưởng thành từ bóng đá học đường, thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo New Mexico United. Với chiều cao 1m88, Kyle Colonna chơi ở vị trí trung vệ và được đánh giá cao với lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn.

Mùa trước, Kyle Colonna gia nhập Thể Công Viettel rồi nhanh chóng trở thành mảnh ghép quan trọng tại hàng phòng ngự. Colonna đã có hai trận đá chính cho Thể Công Viettel mùa này, ghi được 1 bàn thắng trong trận mở màn gặp Đồng Nai.

HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm lựa chọn ở hàng phòng ngự tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi Kyle Colonna nhận quốc tịch Việt Nam. Trong bối cảnh Duy Mạnh chưa thể trở lại do chấn thương, Colonna có thể là phương án bổ sung bên cạnh một trung vệ Việt kiều khác mới nhận quốc tịch Việt Nam cách đây chưa lâu là Adou Minh.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với những thách thức mới khi các đội tuyển trong khu vực đều bày tỏ sự quyết tâm lớn. Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Philippines (26/9), Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10).

PV/VOV.VN
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