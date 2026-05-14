AFC mắc sai lầm "ngớ ngẩn" sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam tạo nên chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE để giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026. Kết quả này đồng thời giúp thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại U17 World Cup.

Tuy nhiên, sau trận đấu, AFC lại gây tranh cãi khi mắc lỗi nghiệp dư trên trang chủ. Cụ thể, AFC đã đăng tải sai tỉ số trận đấu khi ghi nhận U17 Việt Nam thua 2-3 thay vì giành chiến thắng 3-2.

Trang chủ AFC đăng tải sai tỉ số trận đấu khi ghi nhận U17 Việt Nam thua 2-3 U17 UAE. (Ảnh: Chụp màn hình)

Không dừng lại ở đó, trang chủ AFC còn tường thuật sai diễn biến quan trọng của trận đấu. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của U17 Việt Nam thực tế do Nguyễn Minh Thủy ghi, nhưng lại bị nhầm sang Nguyễn Văn Dương.

Sai sót này nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá khu vực. Đáng nói, lỗi tương tự cũng xuất hiện trên trang chủ của FIFA, khiến sự việc càng trở nên khó hiểu.

Dù vậy, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Nhiều đánh giá cho rằng, U17 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh đáng nể khi không hề nao núng dù phải nhận bàn thua ngay từ những giây đầu tiên.

Truyền thông khu vực Đông Nam Á cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới chiến tích này của bóng đá trẻ Việt Nam. Tờ Kompas của Indonesia nhận định: “Thành tích này đánh dấu bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam sau nhiều năm đầu tư và phát triển hệ thống đào tạo trẻ”.

Trong khi đó, CNN Indonesia bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 Indonesia không thể giành vé dự World Cup, đồng thời dành lời khen cho thầy trò HLV Cristiano Roland khi trở thành đại diện duy nhất của khu vực góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh cấp độ U17.

Theo CNN Indonesia, chiến thắng 3-2 trước U17 UAE đã giúp U17 Việt Nam khẳng định vị thế trong khu vực. Trong bối cảnh Indonesia, Thái Lan và Myanmar đều dừng bước từ vòng bảng, thành tích của U17 Việt Nam càng trở nên nổi bật và đáng ghi nhận.