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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 2 mới nhất: Việt Nam soi giò đối thủ

Chủ Nhật, 12:00, 26/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất lượt trận 2, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được nghỉ.

Theo lịch thì lượt trận 2 vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/7, hứa hẹn mang đến nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn khi các đội tuyển bước vào giai đoạn cạnh tranh quan trọng cho tấm vé vào bán kết. Sau lượt trận mở màn, mọi điểm số đều có ý nghĩa lớn và các đội buộc phải hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế trên bảng xếp hạng.

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Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất, ngày 27/7, Singapore chạm trán Timor Leste lúc 18h00, trước khi Indonesia đối đầu Campuchia vào 20h30. Sang ngày 28/7, Philippines gặp Myanmar lúc 17h00, còn Malaysia so tài với Lào vào 20h00. Đây đều là những trận đấu được đánh giá cân bằng và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của hai bảng đấu.

Toàn bộ các trận đấu của lượt trận 2 ASEAN Cup 2026 sẽ được trực tiếp trên FPT Play và VTV6, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi diễn biến của giải đấu. Với tính chất căng thẳng của vòng bảng, các cuộc so tài sắp tới được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bàn thắng, những màn trình diễn chất lượng và tạo bước ngoặt trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết.

Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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