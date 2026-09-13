Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga

Gia nhập Rayo Vallecano từ Como theo dạng cho mượn, Emil Audero đã có trận đầu tiên ra sân tại La Liga. Dù Rayo Vallecano để thua Real Madrid với tỉ số 1-4, Emil Audero vẫn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Indonesia đầu tiên ra sân tại La Liga.

Thủ môn Emil Audero có lần đầu tiên ra sân tại La Liga (Ảnh: CLB Rayo Vallecano)

Emil Audero trưởng thành từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Juventus và có trận đầu tiên khoác áo đội một vào năm 2017. Thủ thành này từng khoác áo nhiều CLB tại Serie A như Venezia, Sampdoria, Inter Milan,…

Hiện tại, Emil Audero đang thuộc biên chế Como nhưng được cho mượn tới Rayo Vallecano. Thủ thành này cũng có kinh nghiệm dày dặn trong màu áo các đội tuyển trẻ của Italy từ U15 cho đến U21, nhưng chưa từng ra sân trong màu áo ĐT Italy.

Đến vòng loại World Cup 2026, Emil Audero quyết định trở về khoác áo ĐT Indonesia. Cầu thủ này có bố là người Indonesia, mẹ là người Italy. Emil Audero đã có 6 trận ra sân trong màu áo ĐT Indonesia.

Dự kiến tại FIFA ASEAN Cup 2026, Emil Audero có thể khoác áo ĐT Indonesia khi giải đấu này thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.