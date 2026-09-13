Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/9: Tâm điểm derby thành Manchester

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/9 được người hâm mộ quan tâm với trận derby thành Manchester, màn so tài luôn là tâm điểm dù ở bất cứ thời điểm nào. MU đang có khởi đầu mùa giải chật vật sẽ phải tiếp đón “người hàng xóm” Man City đang có phong độ cao.

Màn so tài giữa MU vs Man City là tâm điểm vòng 4 ngoại hạng Anh 2026/27.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng MU lại mang đến thất vọng khi khởi đầu mùa giải bằng trận thua Hull. Dù sau đó thắng tưng bừng Ipswich nhưng lại tiếp tục để lại nỗi thất vọng với trận hoà Everton với bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trong khi đó, Man City với ba chiến thắng liên tiếp đã dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau vòng 3. Haaland vẫn là ngòi nổ đáng sợ nhất bên phía Man City với 3 bàn, dự kiến sẽ trở thành thách thức lớn với hàng thủ không thực sự ổn định của MU.

Trận thắng đậm Sabah tại cúp C1 châu Âu sẽ lên dây cót tinh thần cho MU trong cuộc đối đầu này. Ngoài ra, MU từng đánh bại Man City trong trận derby trên sân nhà vào tháng 1/2026. Đây cũng là điểm tựa tinh thần để thầy trò HLV Carrick tự tin tiếp đón Man City.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/9:

Ngoại hạng Anh

13/9 20h00 Coventry - Brighton

13/9 22h30 MU - Man City

Serie A

13/9 20h00 Lecce - Monza

13/9 23h00 Napoli - Bologna

14/9 1h45 Sassuolo - Juventus

La Liga

13/9 19h00 Celta Vigo - Malaga

13/9 21h15 Levante - Barcelona

13/9 23h30 Getafe - Deportivo

14/9 2h00 Real Sociedad - Atletico Madrid

Bundesliga

13/9 20h30 Leipzig - Hamburger

13/9 22h30 Elversberg - Bayern Munich

Ligue 1

13/9 20h00 Lille - Estac Troyes

13/9 22h15 Le Mans - Lens

14/9 1h45 Stade Brestois - PSG

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