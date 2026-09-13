English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/9: Tâm điểm derby thành Manchester

Chủ Nhật, 08:00, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/9 nhận được sự chú ý với trận cầu tâm điểm tại vòng 4 ngoại hạng Anh 2026/27.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/9 được người hâm mộ quan tâm với trận derby thành Manchester, màn so tài luôn là tâm điểm dù ở bất cứ thời điểm nào. MU đang có khởi đầu mùa giải chật vật sẽ phải tiếp đón “người hàng xóm” Man City đang có phong độ cao.

lich thi dau bong da hom nay 13 9 tam diem derby thanh manchester hinh anh 1
Màn so tài giữa MU vs Man City là tâm điểm vòng 4 ngoại hạng Anh 2026/27.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng MU lại mang đến thất vọng khi khởi đầu mùa giải bằng trận thua Hull. Dù sau đó thắng tưng bừng Ipswich nhưng lại tiếp tục để lại nỗi thất vọng với trận hoà Everton với bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trong khi đó, Man City với ba chiến thắng liên tiếp đã dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau vòng 3. Haaland vẫn là ngòi nổ đáng sợ nhất bên phía Man City với 3 bàn, dự kiến sẽ trở thành thách thức lớn với hàng thủ không thực sự ổn định của MU.

Trận thắng đậm Sabah tại cúp C1 châu Âu sẽ lên dây cót tinh thần cho MU trong cuộc đối đầu này. Ngoài ra, MU từng đánh bại Man City trong trận derby trên sân nhà vào tháng 1/2026. Đây cũng là điểm tựa tinh thần để thầy trò HLV Carrick tự tin tiếp đón Man City.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/9:

Ngoại hạng Anh

13/9 20h00 Coventry - Brighton

13/9 22h30 MU - Man City

Serie A

13/9 20h00 Lecce - Monza

13/9 23h00 Napoli - Bologna

14/9 1h45  Sassuolo - Juventus

La Liga

13/9 19h00 Celta Vigo - Malaga

13/9 21h15 Levante - Barcelona

13/9 23h30 Getafe - Deportivo

14/9 2h00 Real Sociedad - Atletico Madrid

Bundesliga

13/9 20h30 Leipzig - Hamburger

13/9 22h30 Elversberg - Bayern Munich

Ligue 1

13/9 20h00 Lille - Estac Troyes

13/9 22h15 Le Mans - Lens

14/9 1h45 Stade Brestois - PSG

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland 2-0 trong trận đấu mà đội ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 13/9: Arsenal thắng nhọc Sunderland 2-0 trong trận đấu mà đội ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20
ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20

VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 20 gặp đội nữ Đài Bắc Trung Hoa.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20

ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài đội Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 20

VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 20 gặp đội nữ Đài Bắc Trung Hoa.

Thêm trụ cột chấn thương, ĐT Việt Nam lo lắng trước FIFA ASEAN Cup 2026
Thêm trụ cột chấn thương, ĐT Việt Nam lo lắng trước FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam lo lắng trước FIFA ASEAN Cup 2026 khi có thêm một trụ cột nữa là tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương.

Thêm trụ cột chấn thương, ĐT Việt Nam lo lắng trước FIFA ASEAN Cup 2026

Thêm trụ cột chấn thương, ĐT Việt Nam lo lắng trước FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam lo lắng trước FIFA ASEAN Cup 2026 khi có thêm một trụ cột nữa là tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham với tỷ số 0-0 trong trận đấu mà họ chơi không tốt dù được có lợi thế sân nhà.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham với tỷ số 0-0 trong trận đấu mà họ chơi không tốt dù được có lợi thế sân nhà.

Không được dự VCK châu Á, U20 Việt Nam vẫn thi đấu giải đặc biệt
Không được dự VCK châu Á, U20 Việt Nam vẫn thi đấu giải đặc biệt

VOV.VN - U20 Việt Nam không giành được quyền dự VCK U20 châu Á 2027 nhưng vẫn sẽ thi đấu một giải đấu quan trọng trong thời gian tới.

Không được dự VCK châu Á, U20 Việt Nam vẫn thi đấu giải đặc biệt

Không được dự VCK châu Á, U20 Việt Nam vẫn thi đấu giải đặc biệt

VOV.VN - U20 Việt Nam không giành được quyền dự VCK U20 châu Á 2027 nhưng vẫn sẽ thi đấu một giải đấu quan trọng trong thời gian tới.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế