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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9, những trận đấu cuối cùng của vòng 2 V-League 2026/2027 sẽ được tổ chức tại các sân vận động Pleiku và Hà Tĩnh.

Ảnh: VPF.

Trên sân Pleiku, chủ nhà HAGL sẽ đón tiếp Hải Phòng lúc 17h. Đây là trận đấu của những đội đã thua đậm ở vòng 1, do đó cả đôi bên đều đang hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để có được 3 điểm đầu tiên trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, tại sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà sẽ đón tiếp Đồng Nai. 2 đội cũng đều đã thất bại ở vòng 1 và đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 18h.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9, giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 kết thúc vòng đấu đầu tiên với 3 cặp đấu.

Vào lúc 16h, Đại học Văn Hiến sẽ đón tiếp CLB TP.HCM trên sân Bà Rịa. Đến khung 18h sẽ diễn ra 2 trận đấu. Tại sân Thái Nguyên, đội chủ nhà có màn so tài cùng đội khách Quy Nhơn United trong khi Phú Thọ sẽ đọ sức cùng Khánh Hòa tại sân Việt Trì.