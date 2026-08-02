Thực hư vụ chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị UEFA yêu cầu từ chức

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau những căng thẳng leo thang với UEFA. Nguồn cơn xuất phát từ việc FIFA bất ngờ hủy kế hoạch bán cổ phần các giải đấu lớn, trong đó có World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận "tối hậu thư" từ UEFA. (Ảnh: Reuters)

Theo nhiều nguồn tin châu Âu, UEFA cho rằng ông Infantino đã “đánh mất niềm tin” từ các liên đoàn thành viên. Tổ chức này đồng thời kêu gọi một cuộc rà soát toàn diện về hệ thống quản trị của FIFA.

Trong tuyên bố mang tính cứng rắn, UEFA đề cập đến những “kế hoạch bí mật” và các thỏa thuận bị cho là thiếu minh bạch. Những cáo buộc này phản ánh sự bất mãn ngày càng gia tăng đối với cách điều hành của người đứng đầu FIFA.

Dù FIFA đã rút lại kế hoạch gây tranh cãi, UEFA vẫn không thay đổi lập trường. Ban lãnh đạo bóng đá châu Âu cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở một quyết định cụ thể mà còn ở cách thức vận hành tổng thể.

Một số quan chức cấp cao thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm ứng viên để thách thức ông Infantino trong cuộc bầu cử sắp tới. Động thái này cho thấy khả năng xuất hiện đối thủ cạnh tranh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Aleksander Ceferin, UEFA đang thúc đẩy một cuộc cải tổ sâu rộng. Tổ chức này khẳng định sẽ phối hợp với các liên đoàn khác nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin (phải) kêu gọi các liên đoàn châu Âu rút lại sự ủng hộ dành cho ông Gianni Infantino. (Ảnh: Reuters)

UEFA cũng chỉ trích ông Infantino vì không thực hiện những cam kết khi nhậm chức năm 2016. Khi đó, ông từng nhấn mạnh việc quản lý tài chính minh bạch và phục vụ lợi ích phát triển bóng đá toàn cầu.

Bên cạnh đó, chương trình FIFA Forward cũng bị đặt dấu hỏi về tính công bằng trong phân bổ tài chính. Một số ý kiến cho rằng cơ chế này có thể bị lợi dụng như công cụ củng cố quyền lực.

Dù đối mặt nhiều chỉ trích, Chủ tịch Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ một số liên đoàn thành viên. Tuy nhiên, những cam kết này không hoàn toàn chắc chắn và có thể thay đổi trước hạn chót đề cử.

Hiện tại, một số cái tên như Victor Montagliani hay Salman al-Khalifa được nhắc đến như ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA vẫn còn nhiều ẩn số trong thời gian tới.