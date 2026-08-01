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FIFA chính thức hủy bỏ kế hoạch bán World Cup

Thứ Bảy, 11:00, 01/08/2026
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VOV.VN - FIFA chính thức thông báo hủy bỏ kế hoạch bán World Cup sau khi vấp phải làn sóng phản đối dữ dội trên toàn thế giới.

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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: Reuters)

FIFA chính thức đăng tải thông báo hủy bỏ kế hoạch “bán” World Cup. Quyết định này được đưa ra sau khi ý tưởng cổ phần hóa World Cup và các giải đấu lớn của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Theo ý tưởng của ông Infantino, một công ty con có tên FIFA Forward Enterprise sẽ được thành lập để quản lý hoạt động thương mại các giải đấu lớn của FIFA bao gồm cả World Cup. Các nhà đầu tư tư nhân có thể mua 20% cổ phần của công ty này.

“Sau khi thận trọng lắng nghe các ý kiến, dự án đã tạo ra những sự chia rẽ và không còn phục vụ cho mục tiêu ban đầu đã đề ra. Mục đích của FIFA luôn là đoàn kết và phát triển. Bởi vậy, đề xuất này sẽ không được tiếp tục” – FIFA thông báo về việc hủy kế hoạch cổ phần hóa World Cup.

FIFA cho biết sẽ làm việc với các bên liên quan trong thời gian tới nhằm hướng đến lợi ích chung của bóng đá. FIFA cũng chia sẻ rằng mục đích của ý tưởng cổ phần hóa World Cup là nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trên toàn thế giới nhưng FIFA sẽ chỉ thực hiện kế hoạch này nếu nhận được sự ủng hộ của các liên đoàn thành viên.

Hoàng Long/VOV.VN
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