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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/9: U23 và ĐT nữ cùng ra sân

Thứ Sáu, 07:00, 25/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/9: U23 Việt Nam và ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/9: U23 Việt Nam và ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài ở các trận vòng tứ kết.

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Ảnh: Reuters.

Với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc lúc 17h30. Đây được xem là trận đấu vô cùng khó khăn với các cầu thủ trẻ nước nhà khi U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV.

Theo quy định của ASIAD 2026, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và U23 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng.

3 cầu thủ quá 23 tuổi của U23 Hàn Quốc là Eom Ji Sung, Lee Gi Hyuk, Yang Hyun Jun. Trong đó, Eom Ji Sung là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo Swansea của Anh. Tiền vệ này cũng đã ghi được 3 bàn ở kỳ ASIAD năm nay và đóng vai trò như nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc.

Ngoài Eom Ji Sung, U23 Hàn Quốc còn có 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu với những cái tên đáng chú ý như Lee Hyun Ju (Arouca - Bồ Đào Nha), Kim Myung Jun (Genk - Bỉ), Yang Min Hyeok (Westerlo - Bỉ), Kim Ji Soo (Brentford - Anh) hay Bae Jun Ho (Stoke City - Anh).

Trong khi đó, lúc 13h sẽ là trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Trung Quốc. Đây cũng là màn đọ sức mà cán cân sức mạnh đang hoàn toàn nghiêng về đội bạn và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn gây bất ngờ.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/9, trận mở màn vòng 2 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 sẽ diễn ra giữa CLB bóng đá TP.HCM và Đại học Văn Hiến lúc 17h.

PV/VOV.VN
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