Tiền đạo Brazil gia nhập bến đỗ bất ngờ sau khi chia tay Ninh Bình FC

CLB TP.HCM vừa công bố bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Daniel Dos Anjos trước mùa giải 2026/27. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh hàng công của đội bóng.

Daniel Dos Anjos đầu quân cho CLB TP.HCM ở mùa giải 2026/27. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Trước đó, đội chủ sân Bình Dương cũng đã chiêu mộ tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Hai sự bổ sung này cho thấy quyết tâm lớn trong việc chinh phục mục tiêu thăng hạng.

HLV Gerard Albadalejo đã lựa chọn Daniel Dos Anjos là ngoại binh duy nhất cho vị trí tiền đạo. Quyết định này phù hợp với quy định chỉ cho phép đăng ký một ngoại binh tại giải hạng Nhất.

Chân sút người Brazil không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng khoác áo Ninh Bình FC. Ở mùa giải 2025/26, Dos Anjos ghi 4 bàn và để lại nhiều dấu ấn chuyên môn rõ nét.

Daniel Dos Anjos sở hữu thể hình ấn tượng cùng lối chơi giàu sức mạnh. Khả năng chọn vị trí, bứt tốc và dứt điểm đa dạng giúp anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm.

Trong màu áo Ninh Bình FC, tiền đạo 30 tuổi từng lập cú đúp vào lưới Thanh Hóa. Ngoài ra, Dos Anjos còn ghi bàn vào lưới Hà Nội FC và PVF-CAND ở V-League 2025/26.

Đáng chú ý, Daniel Dos Anjos tiếp tục tái hợp HLV Gerard Albadalejo tại TP.HCM. Sự hiểu nhau giữa hai thầy trò được kỳ vọng sẽ giúp anh phát huy tối đa khả năng.

Gia nhập TP.HCM, tiền đạo người Brazil đặt mục tiêu cải thiện hiệu suất ghi bàn. Dos Anjos được kỳ vọng sẽ góp công lớn giúp CLB TP.HCM sớm trở lại V-League.