Tổng thư ký FIFA ấn tượng mạnh với bóng đá Việt Nam

FIFA sẵn sàng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam

Trong thư, ông Mattias Grafström đánh giá cao sự đón tiếp chân thành, nồng hậu và chu đáo của LĐBĐVN dành cho đoàn FIFA. Tổng thư ký FIFA đặc biệt ấn tượng với công tác tổ chức khoa học, chuyên nghiệp cùng sự tận tâm của đội ngũ cán bộ LĐBĐVN trong suốt chuyến thăm.

Ông Mattias Grafström cũng nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo Tổng thư ký FIFA, cuộc gặp mang đến những trao đổi quan trọng về định hướng phát triển bóng đá Việt Nam theo hướng bền vững, đồng thời mở ra những cơ hội ý nghĩa cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, Tổng thư ký FIFA gửi lời chúc mừng LĐBĐVN, ban huấn luyện và đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng tại chung kết ASEAN Cup 2026. Ông đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ với lối chơi kỹ thuật, giàu bản sắc cùng tinh thần chiến đấu kiên cường. Theo ông, chức vô địch phản ánh sự đầu tư nghiêm túc, quá trình tập luyện và quyết tâm nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Ông Mattias Grafström cũng bày tỏ ấn tượng trước tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam. Không khí ăn mừng sôi động trên khắp các tuyến phố sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 để lại ấn tượng sâu sắc với đoàn FIFA, đồng thời cho thấy sức mạnh kết nối đặc biệt của bóng đá.

Trong chuyến công tác, đoàn FIFA đã khảo sát Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và Khu liên hợp thể thao PVF. Tổng thư ký FIFA đánh giá cao cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị và định hướng phát triển của PVF, đồng thời cho rằng đây là minh chứng cho nỗ lực xây dựng nền tảng hạ tầng bóng đá đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Cuối thư, Tổng thư ký FIFA cảm ơn LĐBĐVN, các cấp lãnh đạo cùng những cá nhân đã hỗ trợ đoàn trong chuyến thăm. Ông khẳng định FIFA mong muốn sớm trở lại Việt Nam và tiếp tục hợp tác với LĐBĐVN trong các dự án phát triển bóng đá dài hạn, hướng tới sự phát triển của bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.