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Top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2026

Thứ Ba, 08:00, 21/07/2026
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VOV.VN - Kylian Mbappe thống trị top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2026 khi tạo ra một loạt thông số ấn tượng về tốc độ.

Theo trang chủ FIFA, Kylian Mbappe chính là cầu thủ chạy nhanh nhất tại World Cup 2026 với thông số 37,61 km/h. Lối chơi giàu tốc độ góp phần giúp tiền đạo người Pháp đứng đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu với 10 bàn thắng sau 8 trận.

Trong top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2026, Kylian Mbappe cũng đứng đầu về số pha di chuyển tốc độ cao (529 lần), số pha chạy nước rút (250 lần) và tổng quãng đường di chuyển (66,726 km).

top 10 cau thu chay nhanh nhat world cup 2026 hinh anh 1
Mbappe là cầu thủ sở hữu tốc độ ấn tượng nhất ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)
top 10 cau thu chay nhanh nhat world cup 2026 hinh anh 2
Top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Đứng thứ nhì trong top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2026 là Anthony Elanga với thông số 37,16 km/h. Cầu thủ người Thụy Điển và Kylian Mbappe cũng là 2 người tạo ra vận tốc hơn 37km/h ở giải đấu năm nay.

Những cái tên còn lại trong top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2026 gồm: hậu vệ Hà Lan Micky Van De Ven (36,77 km/h), hậu vệ Australia Jordan Bos (36,67 km/h), tiền đạo Na Uy Erling Haaland (36,52 km/h), hậu vệ Uzbekistan Abdukodir Khusanov (36,46 km/h), tiền đạo Pháp Bradley Barcola (36,32 km/h), hậu vệ Anh Djed Spence (36,22 km/h), hậu vệ Pháp Theo Hernandez (36,17 km/h) và hậu vệ Bồ Đào Nha Nelson Semedo (35,9 km/h).

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Những con số ấn tượng của World Cup 2026

VOV.VN - World Cup 2026 là giải đấu của những kỷ lục chưa từng có, từ lần đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển, hơn 100 trận đấu được diễn ra. Hàng loạt cột mốc ấn tượng được thiết lập, từ số bàn thắng kỷ lục, sức hút toàn cầu đến những dấu ấn cá nhân đặc biệt, tạo nên một kỳ World Cup bùng nổ cả về chuyên môn lẫn quy mô.

Hoàng Long/VOV.VN
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