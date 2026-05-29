Bất ngờ với cầu thủ "tuổi teen" trong danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2026

Thứ Sáu, 06:00, 29/05/2026

VOV.VN - Danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2026 có sự góp mặt của cầu thủ sinh năm 2008 là Lennart Karl – một trong những cầu thủ trẻ nhất tại kỳ World Cup lần này.

Thủ môn Manuel Neuer (số áo 1) - Bayern Munich
Thủ môn Oliver Baumann (số áo 12) - Hoffenheim
Thủ môn Alexander Nubel (số áo 21) - Stuttgart
Hậu vệ Antonio Rudiger (số áo 2) - Real Madrid
Hậu vệ David Raum (số áo 22) - RB Leipzig
Hậu vệ Jonathan Tah (số áo 4) - Bayern Munich
Hậu vệ Malick Thiaw (số áo 24) - Newcastle United
Hậu vệ Nathaniel Brown (số áo 18) - Eintracht Frankfurt
Hậu vệ Waldemar Anton (số áo 3) - Borussia Dortmund
Hậu vệ Nico Schlotterbeck (số áo 15) - Borussia Dortmund
Tiền vệ Aleksandar Pavlovic (số áo 5) - Bayern Munich
Tiền vệ Angelo Stiller (số áo 16) - Stuttgart
Tiền vệ Felix Nmecha (số áo 23) - Borussia Dortmund
Tiền vệ Florian Wirtz (số áo 17) - Liverpool
Tiền vệ Jamal Musiala (số áo 10) - Bayern Munich
Tiền vệ Jamie Leweling (số áo 9) - Stuttgart
Tiền vệ Joshua Kimmich (số áo 6) - Bayern Munich
Tiền vệ Lennart Karl (số áo 25) - Bayern Munich
Tiền vệ Leon Goretzka (số áo 8) - Bayern Munich
Tiền vệ Leroy Sane (số áo 19) - Galatasaray
Tiền vệ Nadiem Amiri (số áo 20) - Mainz 05
Tiền vệ Pascal Gross (số áo 13) - Brighton
Tiền đạo Kai Havertz (số áo 7) - Arsenal
Tiền đạo Maximilian Beier (số áo 14) - Borussia Dortmund
Tiền đạo Deniz Undav (số áo 26) - Stuttgart
Tiền đạo Nick Woltemade (số áo 11) - Newcastle United

