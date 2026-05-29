English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Danh sách tuyển Argentina dự World Cup 2026: Lionel Messi làm nên lịch sử

Thứ Sáu, 08:56, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Danh sách đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026: Lionel Messi làm nên lịch sử khi góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

HLV Lionel Scaloni đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của ĐT Argentina tham dự World Cup 2026, với tâm điểm là sự góp mặt của Lionel Messi. Siêu sao sinh năm 1987 chuẩn bị tạo nên cột mốc lịch sử khi cùng Cristiano Ronaldo trở thành hai cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

danh sach tuyen argentina du world cup 2026 lionel messi lam nen lich su hinh anh 1
Danh sách đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026. (Ảnh: 433)

ĐT Argentina bước vào giải đấu với vị thế ứng viên vô địch hàng đầu sau khi đăng quang tại World Cup 2022 và liên tiếp giành Copa America 2021 và 2024. Bộ khung từng giúp Argentina chấm dứt cơn khát 36 năm vẫn được giữ lại, sẵn sàng hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ lần lượt đối đầu Algeria, Áo và Jordan tại vòng bảng, trong đó trận ra quân diễn ra ngày 16/6 trên sân Arrowhead. Với lực lượng vượt trội, thầy trò HLV Scaloni được đánh giá cao khả năng giành ngôi đầu bảng J trước khi bước vào vòng knock-out đầy khốc liệt.

Danh sách triệu tập lần này quy tụ nhiều trụ cột quen thuộc như Emiliano Martinez, Cristian Romero hay Lautaro Martinez, bên cạnh các nhân tố sáng giá như Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Đáng chú ý, tài năng trẻ Nico Paz và Valentin Barco cũng lần đầu góp mặt, mang đến làn gió mới cho đội hình.

Ở chiều ngược lại, một số cái tên đáng chú ý như Franco Mastantuono hay Emiliano Buendia không được lựa chọn. Dù vậy, với chiều sâu lực lượng cùng kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, ĐT Argentina vẫn là tập thể đáng gờm trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.

Danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2026

Thủ môn: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)

Hậu vệ: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Tiền vệ: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool)

Tiền đạo: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan)

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: VOV ĐT Argentina World Cup 2026 danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử
Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử

VOV.VN - Từ một quốc đảo nhỏ bé, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng khi lần đầu giành vé dự World Cup 2026, mở ra hành trình chinh phục sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng vượt giới hạn.

Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử

Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử

VOV.VN - Từ một quốc đảo nhỏ bé, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng khi lần đầu giành vé dự World Cup 2026, mở ra hành trình chinh phục sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng vượt giới hạn.

HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026
HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026

VOV.VN - HLV ĐT Argentina - Lionel Scaloni đã có những chia sẻ về tình trạng thể lực của Messi trước thềm World Cup 2026.

HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026

HLV ĐT Argentina nói điều bất ngờ về sức khỏe của Messi trước World Cup 2026

VOV.VN - HLV ĐT Argentina - Lionel Scaloni đã có những chia sẻ về tình trạng thể lực của Messi trước thềm World Cup 2026.

“Chìa khóa” để Tây Ban Nha mơ về chức vô địch World Cup 2026
“Chìa khóa” để Tây Ban Nha mơ về chức vô địch World Cup 2026

VOV.VN - HLV Luis de la Fuente khẳng định, tinh thần tập thể là chìa khóa để Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026.

“Chìa khóa” để Tây Ban Nha mơ về chức vô địch World Cup 2026

“Chìa khóa” để Tây Ban Nha mơ về chức vô địch World Cup 2026

VOV.VN - HLV Luis de la Fuente khẳng định, tinh thần tập thể là chìa khóa để Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026.

Danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026: Chờ HLV Pochettino trổ tài
Danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026: Chờ HLV Pochettino trổ tài

VOV.VN - HLV Pochettino chính thức công bố danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026, giải đấu mà họ là đồng chủ nhà.

Danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026: Chờ HLV Pochettino trổ tài

Danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026: Chờ HLV Pochettino trổ tài

VOV.VN - HLV Pochettino chính thức công bố danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026, giải đấu mà họ là đồng chủ nhà.

Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026
Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026

VOV.VN - 48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu, thử nghiệm.

Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026

Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026

VOV.VN - 48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu, thử nghiệm.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế