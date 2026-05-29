Danh sách tuyển Argentina dự World Cup 2026: Lionel Messi làm nên lịch sử

HLV Lionel Scaloni đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của ĐT Argentina tham dự World Cup 2026, với tâm điểm là sự góp mặt của Lionel Messi. Siêu sao sinh năm 1987 chuẩn bị tạo nên cột mốc lịch sử khi cùng Cristiano Ronaldo trở thành hai cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

ĐT Argentina bước vào giải đấu với vị thế ứng viên vô địch hàng đầu sau khi đăng quang tại World Cup 2022 và liên tiếp giành Copa America 2021 và 2024. Bộ khung từng giúp Argentina chấm dứt cơn khát 36 năm vẫn được giữ lại, sẵn sàng hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ lần lượt đối đầu Algeria, Áo và Jordan tại vòng bảng, trong đó trận ra quân diễn ra ngày 16/6 trên sân Arrowhead. Với lực lượng vượt trội, thầy trò HLV Scaloni được đánh giá cao khả năng giành ngôi đầu bảng J trước khi bước vào vòng knock-out đầy khốc liệt.

Danh sách triệu tập lần này quy tụ nhiều trụ cột quen thuộc như Emiliano Martinez, Cristian Romero hay Lautaro Martinez, bên cạnh các nhân tố sáng giá như Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Đáng chú ý, tài năng trẻ Nico Paz và Valentin Barco cũng lần đầu góp mặt, mang đến làn gió mới cho đội hình.

Ở chiều ngược lại, một số cái tên đáng chú ý như Franco Mastantuono hay Emiliano Buendia không được lựa chọn. Dù vậy, với chiều sâu lực lượng cùng kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, ĐT Argentina vẫn là tập thể đáng gờm trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.

Danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2026 Thủ môn: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid) Hậu vệ: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid) Tiền vệ: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) Tiền đạo: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan)