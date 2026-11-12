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TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thứ Năm, 15:58, 12/11/2026
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VOV.VN - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn với khoảng 12.000 cán bộ, HLV, vận động viên tranh tài ở 48 môn, 973 nội dung. TP.HCM đăng cai chính, tổ chức 44 môn thi đấu cùng lễ khai mạc, bế mạc, hướng tới đánh giá thực chất thể thao thành tích cao.

Đại hội hướng đến chất lượng thực chất

Ngày 12/11, tại TP.HCM, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 họp báo thông tin về quy mô, chương trình thi đấu và công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước.

Theo Ban tổ chức, Đại hội có 36 đoàn tham dự, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, với khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài. Sự kiện dự kiến đón khoảng 200.000 lượt đại biểu, khách mời, cổ động viên và du khách.

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Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể thao Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Hà Khánh). 

Đại hội gồm 48 môn với 973 nội dung, chia thành ba nhóm: 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn thuộc nhóm SEA Games, thể thao dân tộc. Bên cạnh các môn như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bóng đá, chương trình còn có thể thao điện tử, pickleball, võ thuật tổng hợp, lân sư rồng, đẩy gậy, kéo co…

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật Đại hội, cho biết Đại hội lần thứ X diễn ra trong bối cảnh các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những thay đổi về nguồn lực, hệ thống đào tạo vận động viên và tổ chức quản lý đặt ra yêu cầu đánh giá lại thực lực thể thao từng địa phương, ngành.

Với phương châm “An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả”, Ban Tổ chức cùng các địa phương rà soát, sửa chữa, nâng cấp công trình và bổ sung trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thi đấu chứ không xây mới công trình.

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Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Hà Khánh). 

Kết quả Đại hội là cơ sở nhận diện lợi thế, hạn chế trong đào tạo, huấn luyện; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới SEA Games 34 năm 2027, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030:

Ông Nguyễn Hồng Minh nói: "Kết quả thi đấu của các vận động viên của các đoàn tại Đại hội sẽ là cơ sở rất là quan trọng để xem xét, đánh giá, lựa chọn các vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị cho các kỳ ASIAD và Olympic trong thời gian sắp tới. Quan điểm chúng tôi là phải chuyển mạnh từ việc đánh giá thành tích theo số lượng huy chương sang đánh giá theo chất lượng, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế, để chuyển đổi hình thức, phương thức đầu tư cho các vận động viên". 

TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Hậu cần và Lưu trú của Đại hội, cho biết những năm qua, các giải thể thao mang lại nguồn thu lớn. Thành phố xác định Đại hội lần này là cơ hội quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, mến khách, khẳng định năng lực tổ chức và thu hút du khách trong, ngoài nước thông qua các sản phẩm kết hợp du lịch – thể thao.

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Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu. (Ảnh: Hà Khánh).

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng khẳng định, lực lượng chức năng sẽ tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy. Trong bối cảnh nhiều công trường thi công dự án lớn gây áp lực lên giao thông, Công an thành phố khuyến cáo người dân theo dõi thông tin hướng dẫn, phối hợp tạo thuận lợi cho các đoàn di chuyển, đặc biệt trong những ngày khai mạc và bế mạc.

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn; lễ bế mạc tổ chức ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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