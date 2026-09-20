Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9: Chờ tin vui từ Thể thao Việt Nam

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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với nhiều VĐV thi đấu ở 9 môn thể thao trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20.

Hình ảnh ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. (Nguồn: AINAGOC).

Tại các môn tập thể, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đấu đội bóng chuyền nữ trong trận tứ kết diễn ra lúc 11h. Trong khi đó, đội bóng ném nữ sẽ chạm trán Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng lúc 13h30.

Ở các môn thi đấu khác, các VĐV Việt Nam kỳ vọng giành huy chương ở các môn như teqball, bắn súng, karate hay wushu. Tại môn teqball, 2 cặp VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở các trận tranh HCĐ các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Ở môn bắn súng, 3 VĐV Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My sẽ tham dự nội dung 10m súng trường hơi nữ với vòng loại bắt đầu lúc 7h45 và vòng chung kết diễn ra từ 12h30.

Tại môn Karate, Bùi Ngọc Nhi thi đấu nội dung Kata cá nhân nữ trong khi Chu Văn Đức tranh tài ở hạng 60kg kumite nam.

Tại môn Wushu, Nguyễn Văn Sỹ tranh tài nội dung biểu diễn trường quyền nam trong khi Ngô Thị Phương Nga và Trương Văn Chưởng thi đấu các nội dung tán thủ, đối kháng.

Bên cạnh đó, các VĐV bơi, xe đạp và MMA cũng bước vào ngày thi đấu đầu tiên với hy vọng giành được thành tích khả quan.