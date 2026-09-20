Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9: Chờ tin vui từ Thể thao Việt Nam
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20 với những kỳ vọng Thể thao Việt Nam sẽ sớm có huy chương.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20 với những kỳ vọng Thể thao Việt Nam sẽ sớm có huy chương.
MMA Việt Nam bước vào hành trình ASIAD 2026, 500 triệu đồng chờ võ sĩ đoạt HCV
VOV.VN - Hôm nay (20/9), các võ sĩ MMA Việt Nam bước vào hành trình thi đấu tại ASIAD 2026. Để động viên cho các VĐV thi đấu tại Á vận hội lần thứ 20, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã treo thưởng 500 triệu đồng cho 1 tấm HCV.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 20/9
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 20/9, ĐT Việt Nam sẽ ra sân thi đấu tứ kết của ASIAD 2026.
ASIAD 2026: 31 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên
VOV.VN - Hôm nay 20/9, ASIAD 2026 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên với dự kiến 31 bộ huy chương sẽ được trao.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với nhiều VĐV thi đấu ở 9 môn thể thao.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với nhiều VĐV thi đấu ở 9 môn thể thao trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20.
Tại các môn tập thể, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đấu đội bóng chuyền nữ trong trận tứ kết diễn ra lúc 11h. Trong khi đó, đội bóng ném nữ sẽ chạm trán Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng lúc 13h30.
Ở các môn thi đấu khác, các VĐV Việt Nam kỳ vọng giành huy chương ở các môn như teqball, bắn súng, karate hay wushu. Tại môn teqball, 2 cặp VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở các trận tranh HCĐ các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.
Ở môn bắn súng, 3 VĐV Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My sẽ tham dự nội dung 10m súng trường hơi nữ với vòng loại bắt đầu lúc 7h45 và vòng chung kết diễn ra từ 12h30.
Tại môn Karate, Bùi Ngọc Nhi thi đấu nội dung Kata cá nhân nữ trong khi Chu Văn Đức tranh tài ở hạng 60kg kumite nam.
Tại môn Wushu, Nguyễn Văn Sỹ tranh tài nội dung biểu diễn trường quyền nam trong khi Ngô Thị Phương Nga và Trương Văn Chưởng thi đấu các nội dung tán thủ, đối kháng.
Bên cạnh đó, các VĐV bơi, xe đạp và MMA cũng bước vào ngày thi đấu đầu tiên với hy vọng giành được thành tích khả quan.
Hôm nay 20/9, ASIAD 2026 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên với dự kiến 31 bộ huy chương sẽ được trao.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã chính thức khai mạc vào ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Trước đó từ ngày 10/9, nhiều nội dung thi đấu của Đại hội đã được tổ chức.
Có gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, ASIAD 2026 tiếp tục khẳng định quy mô đặc biệt của sân chơi danh giá nhất của thể thao châu Á. Trong cả giải đấu, có tổng cộng 469 bộ huy chương ở 43 môn thể thao được trao cho các VĐV có thành tích tốt nhất.
Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm nay (20/9) sẽ có 31 bộ huy chương sẽ được trao ở 10 môn thể thao gồm bơi, wushu, triathlon, teqball, soft tennis, bắn súng, năm môn phối hợp hiện đại, karate, xe đạp, bóng rổ. Trong đó, bơi (7) và teqball (5) là những môn có nhiều bộ huy chương được trao nhất trong ngày.
Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ kỳ vọng giành được huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ở các môn như teqball, bắn súng, karate hay wushu.
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