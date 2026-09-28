Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Cầu mây báo tin thắng trận

22:07

Trong ngày thi đấu 27/9, Đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào và tiếp tục đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.

Điểm sáng trong ngày thi đấu 27/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam là việc đội chạy tiếp sức 4x100m nữ vượt qua vòng loại để giành quyền thi đấu chung kết diễn ra tối 28/9.

Bên cạnh đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với tổng điểm 291 sau phần thi bắn chậm, trước khi bước vào phần thi bắn nhanh vào sáng 28/9 để quyết định cơ hội thi đấu chung kết và cạnh tranh huy chương.