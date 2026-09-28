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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Cầu mây Việt Nam tiến vào chung kết

Thứ Hai, 12:54, 28/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở nhiều môn như điền kinh, bắn súng, boxing, cầu mây, bắn cung, bóng chuyền.

12:50

Cầu mây: Việt Nam giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ

Đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Hàn Quốc ở bán kết. Tỷ số các set lần lượt là 15-6 và 15-13. 

Ở trận chung kết diễn ra sáng mai 29/9, Đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ Philippines - đội đã thắng Lào 2-0 (15-12, 15-10) trong cặp bán kết còn lại.

12:19

Bắn súng: Trịnh Thu Vinh lỗi hẹn với huy chương ASIAD 2026

Ở chung kết 25m súng ngắn cá nhân nữ, Trịnh Thu Vinh từng vươn lên đứng thứ 2 sau lượt bắn thứ 4 của giai đoạn lại trực tiếp khi có 28 điểm. Tuy nhiên, xạ thủ Việt Nam đã thi đấu không tốt ở lượt bắn kế tiếp khi chỉ có thêm 2 điểm và rơi xuống vị trí thứ 4 trước khi dừng bước.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 1
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 2
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 3
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 4
Xiao Jiaruixuan của Trung Quốc giành HCV. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 5
Singh Esha của Ấn Độ giành HCB. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 6
Kim Hyon Suk của Triều Tiên giành HCĐ. (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 7
3 VĐV giành huy chương nội dung cá nhân súng ngắn 25m nữ. (Ảnh: Gia Cát)
12:08

Bắn súng:

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chuẩn bị thi đấu chung kết nội dung cá nhân súng ngắn 25m nữ. Thể thức thi đấu ở chung kết là bắn nhanh. Theo đó, mỗi xạ thủ có 3 giây để bắn loạt đạn 5 viên. Từ loạt đạn thứ 4 trở đi, từng xạ thủ có điểm thấp nhất sẽ bị loại dần cho đến khi chỉ còn 2 người cuối cùng tranh HCV. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 8
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 9
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 10
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 11
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 12
Ảnh: Gia Cát
11:50

Boxing: Đoàn Thể thao Việt Nam đón tin vui

Nguyễn Thị Tâm giành chiến thắng 5-0 trước Bak Cho Rong của Hàn Quốc ở tứ kết hạng cân 51kg nữ. Lưu Diễm Quỳnh đánh bại Khoshkhabar Parmida của Iran 5-0 ở tứ kết hạng cân 75kg nữ. 

Với việc lọt vào bán kết môn boxing, 2 tay đấm này sẽ mang về thêm ít nhất là HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở bán kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp Alua Balkibekova của Kazakhstan còn Lưu Diễm Quỳnh sẽ gặp Bao Ziyi của Trung Quốc.

11:15

Cầu mây: Đoàn Thể thao Việt Nam chắc chắn có huy chương

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia giúp đội Việt Nam đứng nhì bảng và tiến vào bán kết gặp đối thủ Hàn Quốc ở nội dung đôi nữ. Ở nội dung regu (3 người) nam, đội Việt Nam sẽ gặp đối thủ Thái Lan ở bán kết.

Đáng chú ý, đội thua bán kết môn cầu mây ở ASIAD 2026 sẽ có HCĐ, trong khi 2 đội vào chung kết sẽ tranh HCV. Như vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ có thêm 2 tấm huy chương từ môn cầu mây.

10:42

Bắn súng: 

Trịnh Thu Vinh giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân súng ngắn 25m nữ khi đứng thứ 3 tại vòng loại với tổng điểm 585. Xạ thủ Việt nam sẽ tranh huy chương với 7 đối thủ khác vào chiều nay 28/9.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 13
Ảnh: Gia Cát
10:36

Bắn súng: 

Các xạ thủ Việt Nam hụt huy chương đáng tiếc ở nội dung đồng đội súng ngắn 25m nữ khi chỉ kém 2 điểm so với đội Đài Bắc Trung Hoa đạt HCĐ. Đội Việt Nam đạt tổng điểm 1732 và xếp thứ 4 chung cuộc sau Trung Quốc (1743 điểm - HCV), Hàn Quốc (1735 điểm - HCB), Đài Bắc Trung Hoa (1734 điểm).

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 14
Ảnh: Gia Cát

 

10:18

Bắn súng:

Xạ thủ Thùy Dung đạt 290 điểm ở bài thi bắn nhanh nội dung súng ngắn 25m nữ và đạt tổng điểm 2 phần thi (bắn nhanh và bắn chậm) là 569 điểm.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 15
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 16
Ảnh: Gia Cát

 

 

10:08

Nhà vô địch Olympic bật khóc nức nở khi thi đấu không thành công tại ASIAD 2026

Xạ thủ Hàn Quốc từng giành HCV nội dung súng ngắn 25m nữ tại Olympic Paris là Yang Ji In bật khóc nức nở khi thi đấu không thành công tại ASIAD 2026. Dù đứng đầu ở bài thi bắn chậm với 292 điểm, nhưng cô đã đánh mất phong độ ở bài thi bắn nhanh. Chung cuộc, Yang Ji In chỉ đứng thứ 16 ở vòng loại với tổng điểm 2 phần thi bắn chậm và bắn nhanh là 575.

Ở nội dung này, Trịnh Thu Vinh hiện xếp hạng 2 với tổng điểm 585 còn Nguyễn Thùy Trang tạm xếp thứ 11 với tổng điểm 578.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 17
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 18
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 19
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 20
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 21
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 22
Ảnh: Gia Cát
09:46

Bắn súng: 

Xạ thủ Thùy Dung chuẩn bị bước vào thực hiện bài thi bắn nhanh. Tổng điểm của Thùy Dung, Thu Vinh và Thùy Trang sẽ quyết định thứ hạng của đội Việt Nam ở nội dung đồng đội súng ngắn 25m nữ. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 23
Ảnh: Gia Cát
09:23

Bắn súng:

Trịnh Thu Vinh thực hiện bài thi bắn nhanh ở nội dung súng ngắn 25m nữ. Xạ thủ Việt Nam thể hiện phong độ ổn định khi đều đạt 98 điểm ở cả 3 loạt bắn. Qua đó, Trịnh Thu Vinh đạt 294 điểm ở phần thi bắn nhanh và đạt tổng điểm 2 phần thi (bắn nhanh và bắn chậm) là 585.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 24
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 25
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 26
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 27
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 28
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 29
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 30
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 31
Ảnh: Gia Cát
08:54

Bắn súng:

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chuẩn bị bước vào bài thi bắn nhanh ở nội dung súng ngắn 25m nữ. Trong khi đó, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đã hoàn thành bài thi bắn nhanh và đạt tổng điểm 2 phần thi (bắn nhanh và bắn chậm) là 578 tạm thời góp mặt trong top 10 trên bảng xếp hạng chung cuộc.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 32
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 33
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 34
Ảnh: Gia Cát
07:54

Cầu mây:

Đội Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội Malaysia ở vòng bảng nội dung đôi nữ. Tỷ số các set ở trận này là 15-8 và 15-3.

07:48

Bắn cung:

Cung thủ Đặng Công Đức giành chiến thắng 29-28 trước đối thủ Mông Cổ, trong khi cung thủ Nguyễn Văn Đầy thua 29-30 trước đối thủ Malaysia ở vòng 1/16 nội dung Cung 3 dây nam.

22:07

Trong ngày thi đấu 27/9, Đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào và tiếp tục đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.

Điểm sáng trong ngày thi đấu 27/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam là việc đội chạy tiếp sức 4x100m nữ vượt qua vòng loại để giành quyền thi đấu chung kết diễn ra tối 28/9.

Bên cạnh đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với tổng điểm 291 sau phần thi bắn chậm, trước khi bước vào phần thi bắn nhanh vào sáng 28/9 để quyết định cơ hội thi đấu chung kết và cạnh tranh huy chương.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 35
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 27/9

Hôm nay 28/9, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở nhiều môn như điền kinh, bắn súng, boxing, cầu mây, bắn cung, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển).

Ở môn boxing, các VĐV Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ thi đấu tứ kết các hạng cân của nữ. Nếu giành chiến thắng, 2 tay đấm này sẽ mang về thêm ít nhất là HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 28 9 cau may viet nam tien vao chung ket hinh anh 36

Tại môn bắn súng, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cự ly 25m súng ngắn bắn nhanh. Sau khi kết thúc loạt bắn nhanh, thành tích sẽ được cộng với kết quả của phần bắn chậm hôm qua rồi tính huy chương. Trịnh Thu Vinh đang tạm xếp thứ ba sau loạt bắn chậm.

Ở môn cầu mây, các VĐV nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở nội dung đôi. Nếu giành chiến thắng, các VĐV Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết và có ít nhất tấm HCĐ.

Bên cạnh đó, đội bóng chuyền nam Việt Nam sẽ đối đầu Qatar trong lượt trận thứ hai. Sau khi đã thua Ấn Độ 0-3, thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng giành vé vào vòng trong.

 
Hoàng Long/VOV.VN
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