Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Trịnh Thu Vinh tranh suất vào chung kết

10:18 Bắn súng: Xạ thủ Thùy Dung thực hiện bài thi bắn nhanh nội dung súng ngắn 25m nữ. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 10:08 Nhà vô địch Olympic bật khóc nức nở khi thi đấu không thành công tại ASIAD 2026 Xạ thủ Hàn Quốc từng giành HCV nội dung súng ngắn 25m nữ tại Olympic Paris là Yang Ji In bật khóc nức nở khi thi đấu không thành công tại ASIAD 2026. Dù đứng đầu ở bài thi bắn chậm với 292 điểm, nhưng cô đã đánh mất phong độ ở bài thi bắn nhanh. Chung cuộc, Yang Ji In chỉ đứng thứ 16 ở vòng loại với tổng điểm 2 phần thi bắn chậm và bắn nhanh là 575. Ở nội dung này, Trịnh Thu Vinh hiện xếp hạng 2 với tổng điểm 585 còn Nguyễn Thùy Trang tạm xếp thứ 11 với tổng điểm 578. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 09:46 Bắn súng: Xạ thủ Thùy Dung chuẩn bị bước vào thực hiện bài thi bắn nhanh. Tổng điểm của Thùy Dung, Thu Vinh và Thùy Trang sẽ quyết định thứ hạng của đội Việt Nam ở nội dung đồng đội súng ngắn 25m nữ. Ảnh: Gia Cát 09:23 Bắn súng: Trịnh Thu Vinh thực hiện bài thi bắn nhanh ở nội dung súng ngắn 25m nữ. Xạ thủ Việt Nam thể hiện phong độ ổn định khi đều đạt 98 điểm ở cả 3 loạt bắn. Qua đó, Trịnh Thu Vinh đạt 294 điểm ở phần thi bắn nhanh và đạt tổng điểm 2 phần thi (bắn nhanh và bắn chậm) là 585. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 08:54 Bắn súng: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chuẩn bị bước vào bài thi bắn nhanh ở nội dung súng ngắn 25m nữ. Trong khi đó, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đã hoàn thành bài thi bắn nhanh và đạt tổng điểm 2 phần thi (bắn nhanh và bắn chậm) là 578 tạm thời góp mặt trong top 10 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 07:54 Cầu mây: Đội Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội Malaysia ở vòng bảng nội dung đôi nữ. Tỷ số các set ở trận này là 15-8 và 15-3. 07:48 Bắn cung: Cung thủ Đặng Công Đức giành chiến thắng 29-28 trước đối thủ Mông Cổ, trong khi cung thủ Nguyễn Văn Đầy thua 29-30 trước đối thủ Malaysia ở vòng 1/16 nội dung Cung 3 dây nam. 22:07 Trong ngày thi đấu 27/9, Đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào và tiếp tục đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ. Điểm sáng trong ngày thi đấu 27/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam là việc đội chạy tiếp sức 4x100m nữ vượt qua vòng loại để giành quyền thi đấu chung kết diễn ra tối 28/9. Bên cạnh đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với tổng điểm 291 sau phần thi bắn chậm, trước khi bước vào phần thi bắn nhanh vào sáng 28/9 để quyết định cơ hội thi đấu chung kết và cạnh tranh huy chương. Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 27/9

Hôm nay 28/9, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở nhiều môn như điền kinh, bắn súng, boxing, cầu mây, bắn cung, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển).

Ở môn boxing, các VĐV Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ thi đấu tứ kết các hạng cân của nữ. Nếu giành chiến thắng, 2 tay đấm này sẽ mang về thêm ít nhất là HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tại môn bắn súng, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cự ly 25m súng ngắn bắn nhanh. Sau khi kết thúc loạt bắn nhanh, thành tích sẽ được cộng với kết quả của phần bắn chậm hôm qua rồi tính huy chương. Trịnh Thu Vinh đang tạm xếp thứ ba sau loạt bắn chậm.

Ở môn cầu mây, các VĐV nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở nội dung đôi. Nếu giành chiến thắng, các VĐV Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết và có ít nhất tấm HCĐ.

Bên cạnh đó, đội bóng chuyền nam Việt Nam sẽ đối đầu Qatar trong lượt trận thứ hai. Sau khi đã thua Ấn Độ 0-3, thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng giành vé vào vòng trong.