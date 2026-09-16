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Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Qatar vòng bảng ASIAD 2026

Thứ Tư, 08:41, 16/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Qatar trong khuôn khổ vòng bảng ASIAD 2026 diễn ra lúc 11h ngày 16/9/2026.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Qatar trong khuôn khổ vòng bảng ASIAD 2026 diễn ra lúc 11h ngày 16/9/2026. 

08:52
 

 

08:32

Hôm nay, môn bóng chuyền nữ của ASIAD 2026 chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar.

truc tiep bong chuyen nu viet nam vs qatar vong bang asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: FIVB. 

Trong đó, Hàn Quốc được đánh giá là đối thủ đáng gờm với kinh nghiệm và thành tích tại các giải đấu lớn của châu lục. Trong năm nay, các cầu thủ Hàn Quốc đã 2 lần đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của ASIAD 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đối đầu Qatar, đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều vào lúc 11h. Cùng giờ, đội Trung Quốc sẽ có màn so tài Philippines.

Ở khung 14h sẽ có 2 trận Hàn Quốc vs Hongkong (Trung Quốc) và Thái Lan đấu Mông Cổ. Các trận lúc 17h là Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan và chủ nhà Nhật Bản chạm trán Nepal.

14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Từ vòng tứ kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định những đội vào bán kết và chung kết. Các trận đấu cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và chủ nhân những tấm huy chương tại ASIAD 2026.

08:30
truc tiep bong chuyen nu viet nam vs qatar vong bang asiad 2026 hinh anh 2
Ảnh: FIVB. 
08:30
truc tiep bong chuyen nu viet nam vs qatar vong bang asiad 2026 hinh anh 3
Trần Tiến/VOV.VN
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