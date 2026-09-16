Trực tiếp U23 Thái Lan 0-0 U23 Kyrgyzstan: “Voi chiến” giành 3 điểm?

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Thái Lan hoàn thiện chiến thuật trước trận gặp Kyrgyzstan

Chiều 15/9, đội tuyển bóng đá nam Thái Lan dự ASIAD 2026 tập luyện tại sân Okazaki City Ryuhoku Stadium, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Buổi tập tập trung vào các bài chiến thuật và kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại bảng A.

Yotsakon Burapha từ CLB Chonburi FC và Thanawut Phochai đang thi đấu cho SC Sagamihara đã có mặt tại Nhật Bản và tham gia tập luyện cùng toàn đội.

Yotsakon cho biết thể trạng của anh đã hồi phục tốt sau thời gian nghỉ ngơi và sẵn sàng hỗ trợ các đồng đội: “Thể trạng của tôi hiện đã hồi phục tốt và tôi được nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ các anh em trong trận đấu ngày mai. Với trận đầu tiên gặp Kyrgyzstan, tôi hy vọng ban huấn luyện đã chuẩn bị tốt để đội giành chiến thắng và không được chủ quan trước đối thủ”.

Yotsakon cũng nhấn mạnh mục tiêu của anh là cùng toàn đội tiến sâu tại giải đấu, thay vì đặt nặng thành tích cá nhân: “Khác với kỳ ASIAD trước, lần này vấn đề tuổi tác và chất lượng của bản thân tôi đã có sự thay đổi. Đây gần như là lứa tuổi của chúng tôi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi ưu tiên mục tiêu của đội bóng và muốn cùng đội tiến càng sâu càng tốt. Ghi bàn chỉ là mục tiêu thứ hai”.

Thanawut đặt mục tiêu ghi bàn, giúp U23 Thái Lan tiến sâu

Thanawut Phochai cũng đã hoàn tất quá trình thích nghi sau khi tới Nhật Bản. Tiền đạo này khẳng định anh đang có thể trạng tốt và muốn đóng góp tối đa cho đội tuyển Thái Lan.

“Thể trạng của tôi hiện hoàn toàn sung sức. Việc đến Nhật Bản sớm giúp tôi có thời gian chuẩn bị và cố gắng hỗ trợ đội bóng nhiều nhất có thể. Tôi muốn cùng toàn đội tiến càng sâu càng tốt. Mục tiêu cá nhân của tôi là ghi bàn và đóng góp nhiều nhất cho đội”, Thanawut chia sẻ.

Tiền đạo đang khoác áo SC Sagamihara cho biết: “Tôi rất vui khi nhìn thấy những hình ảnh người hâm mộ đến cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi cũng đã thích nghi khá tốt với môi trường tại Nhật Bản, nhưng tôi nghĩ bản thân vẫn có thể chơi tốt hơn nữa. Hy vọng người hâm mộ Thái Lan tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi”.