Trực tiếp CLB CA TP.HCM 0-0 Đồng Nai: Tiến Linh tỏa sáng ở Cúp Quốc gia?

CLB CA TP.HCM vừa có trận thắng PVF-CAND ở cuộc tiếp đón đối thủ ngay trên sân nhà Thống Nhất, với trận thắng này thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã quay lại với vị trí thứ 5 tổng sắp với 26 điểm tại đấu trường V.League. Thành tích ấy đã giúp cho CLB CA TP.HCM rất hưng phấn trong cuộc tiếp đón đối thủ Đồng Nai ở trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Đá sân nhà, nên mục tiêu của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là phải giành vé vào bán kết, trước mắt là để hoàn thành mục tiêu có huy chương ở mùa giải 2025/2026.

Ngoài ra đây cũng là dịp để Tiến Linh giải tỏa áp lực sau chuỗi trận rất dài không ghi bàn dẫn đến việc bị loại khỏi danh sách ĐT Việt Nam.

Về phần đội khách Đồng Nai, họ cũng đang khát khao chức vô địch Cúp Quốc gia khi trong lịch sử đội bóng này họ chưa có được danh hiệu nào và chiến thắng tối nay sẽ giúp thầy trò HLV Việt Thắng tiến gần hơn đến mục tiêu đó.

Thực tế, Đồng Nai hoàn toàn có thể làm được điều ấy khi phong độ của đội đang rất tốt và chưa kể CA TP.HCM cũng chỉ thi đấu với 1 ngoại binh ở cuộc đối đầu này. Ngoài ra, việc cả hai đã có quá nhiều trận giao hữu với nhau trong thời gian qua, nên ban huấn luyện của Đồng Nai rất hiểu lối chơi của đối thủ.