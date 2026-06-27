Trực tiếp Croatia vs Ghana bảng L World Cup 2026: Chiến thắng cho Modric?

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Lượt trận cuối cùng bảng L World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 4h ngày 28/6 theo giờ Việt Nam. Tại sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Mỹ), Croatia sẽ đối đầu Ghana.

Ảnh: Reuters.

Trước lượt trận cuối, Ghana đang có 4 điểm, tạm xếp thứ 2 trong khi Croatia đã có 3 điểm, tạm xếp ngay sau. Với cục diện này, ĐT Ghana chỉ cần hòa là sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng trong khi nếu Croatia muốn có ngôi nhì, họ sẽ cần một chiến thắng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều đội xếp thứ ba ở các bảng có thể đi tiếp với 4 điểm, một trận hòa nhiều khả năng sẽ là đủ để thầy trò HLV Zlatko Dalic giành quyền vào vòng 32 đội.

Tại World Cup năm nay, Ghana đang thể hiện một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Thay vì lối đá có phần hồn nhiên, hoang dã ở các kỳ World Cup trước, đại diện châu Phi lại có được sự lỳ lợm, kỷ luật ở hàng thủ.

Sau 2 trận, Ghana là một trong số các đội vẫn còn chưa thủng lưới ở giải đấu năm nay. Trận hòa 0-0 với ĐT Anh là minh chứng rõ nét nhất cho màn trình diễn đỉnh cao của hàng thủ Ghana trong phần đã qua của giải đấu năm nay.

Ghana gần như khóa chặt hoàn toàn hàng công Tam sư, buộc Harry Kane chỉ có 19 lần chạm bóng và khiến một trong những ứng viên vô địch phải bất lực trong suốt 90 phút. Với Jordan Ayew, Antoine Semenyo cùng nền tảng thể lực sung mãn, Ghana đủ sức biến mọi sai lầm của đối thủ thành cơ hội phản công nguy hiểm.

Chính điểm mạnh từ các pha chuyển đổi trạng thái đã mang về chiến thắng cho Ghana trong ngày ra quân trước Panama và giờ đây khi đang có lợi thế trước Croatia, Ghana càng có thêm cơ hội để thi triển cách đá này.

Trong khi đó, Croatia vừa tự cứu mình bằng chiến thắng tối thiểu trước Panama. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự già rơ của Luka Modric cùng các đồng đội vẫn là điểm tựa lớn nhất của đội bóng áo caro. Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước Anh ở trận ra quân cho thấy Croatia không còn duy trì được sự chắc chắn như giai đoạn đỉnh cao. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt, nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa thật sự thuyết phục.

Trước đối thủ đang vào phom như Ghana, sẽ không dễ để Croatia chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, như đã nói, đại diện châu Âu có thể cũng chỉ cần 1 điểm để hoàn thành mục tiêu nên việc không thua sẽ gần như ưu tiên hàng đầu với Croatia ở trận này.