Trực tiếp Crystal Palace 0-2 Liverpool: Wirtz nhân đôi cách biệt
Chủ Nhật, 22:15, 08/11/2026
VOV.VN - Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 8/11 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Selhurst Park.
22:39
78': Crystal Palace tiếp tục bỏ lỡ cơ hội!!! Nketiah dứt điểm chệch cột dọc sau tình huống phá bẫy việt vị.
22:38
77': CRYSTAL PALACE BỎ LỠ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!! Pino có thời cơ đối mặt thủ môn sau sai lầm của trung vệ Jacquet nhưng Alisson đã băng ra cứu thua xuất sắc. Bóng nảy ra nhưng Lerma lại dứt điểm bồi thiếu chính xác.
22:34
73': Nỗ lực bất thành!!! Pino thử vận may với cú sút xa từ cự ly hơn 20m nhưng Araujo kịp xuất hiện để chắn bóng.
22:30
68': Liverpool thay người!!! Szoboszlai và Barcola rời sân nhường chỗ cho Munoz, Nyoni.
22:24
62': Crystal Palace dốc sức tấn công!!! Đội chủ nhà tràn lên mạnh mẽ hòng tìm bàn gỡ nhưng chưa thể làm khó hàng phòng ngự Liverpool.
Barcola căng ngang dọn cỗ, Wirtz dứt điểm hiểm hóc để nhân đôi cách biệt cho Liverpool.
22:10
49': Xử lý vô duyên!!! Wharton thoát xuống đối mặt thủ môn Alisson nhưng lại căng ngang quá mạnh khiến đồng đội không thể dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài cũng căng cờ báo việt vị trong tình huống này.
22:06
Hiệp 2 bắt đầu!!! Crystal Palace giao bóng
21:51
Hiệp 1 kết thúc!!! Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Crystal Palace 1-0.
21:50
45'+2: Đáng tiếc!!! Araujo dứt điểm hụt ngay trước khung thành trong tình huống phạt góc của Liverpool.
21:45
43': CỨU THUA XUẤT THẦN!!! Thủ môn Alisson bay người hết cỡ để cản phá cú đánh đầu về góc xa của Wharton.
21:43
41': Mac Allister tiếp tục ghi dấu ấn!!! Tác giả bàn mở tỷ số của Liverpool lùi về chắn bóng cứu nguy trước pha dứt điểm của Timber.
21:41
40': VÀO!!! Crystal Palace 0-1 Liverpool
Mac Allister ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool với pha đánh đầu chuẩn xác sau tình huống đá phạt từ cánh phải của Szoboszlai.
21:40
38': KHÔNG VÀO!!! Mitchell thực hiện quả tạt thuận lợi từ cánh trái, Kamada băng vào dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Alisson phản xạ xuất thần để cứu thua cho Liverpool.
21:39
CẬP NHẬT!!! Sunderland mở tỷ số trước Chelsea ở trận đấu cùng giờ khi Le Fee thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 35.
21:38
37': QUÁ VÔ DUYÊN!!! Hàng phòng ngự Crystal Palace "bỏ quên" Barcola nhưng tiền đạo đắt giá này lại volley vọt xà ngang trong tình thế cực kỳ thuận lợi.
21:35
32': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Larsen sút tung lưới Liverpool trong tình huống lộn xộn trước khung thành nhưng trọng tài xác định có lỗi việt vị.
21:34
31': Liverpool thót tim!!! Crystal Palace phản công nhanh, Larsen có pha dứt điểm từ sát vòng cấm nhưng Van Dijk chắn bóng cứu nguy.
21:30
27': Xử lý ấn tượng!!! Isak bỏ bóng tinh quái để Gakpo băng lên thực hiện đường căng ngang. Tuy nhiên, trung vệ Disasi đọc tình huống xuất sắc và cắt bóng đúng lúc để giải nguy cho Crystal Palace.
17': CRYSTAL PALACE SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Pha dứt điểm của Pino đưa bóng dội xà ngang. Sau khi bóng nảy ra, Crystal Palace tiếp tục tấn công và Pino lại có cơ hội nhưng pha dứt điểm không thắng được thủ môn Alisson.
21:12
11': Dứt điểm!!! Mac Allister đánh đầu chệch cột dọc sau pha đá phạt của Szoboszlai.
21:11
9': Không được!!! Barcola bật cao đánh đầu hụt sau khi Liverpool phối hợp treo bóng vào vòng cấm Crystal Palace.
21:05
4': Cơ hội đầu tiên!!! Isak xâm nhập vòng cấm Crystal Palace và tung cú sút quyết đoán nhưng trung vệ Disasi kịp lùi về chắn bóng cứu nguy.
21:01
Trận đấu bắt đầu!!!
20:20
14:51
Crystal Palace đang có phong độ báo động tại Ngoại hạng Anh khi đã liên tiếp thất bại trong 3 vòng đấu gần nhất. Trước cuộc tiếp đón Liverpool, thầy trò HLV Pierre Sage đã tạm thời rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khi mới có 7 điểm trong tay.
Tình thế của Crystal Palace càng thêm khó khăn khi tiền đạo chủ lực Jean-Philippe Mateta bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận thua Tottenham 0-2 ở vòng trước. Trong khi đó, HLV Pierre Sage đang đối mặt với nguy cơ "bay ghế" vì thành tích bết bát.
Ở chiều ngược lại, Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt trên đường đua top 4 Ngoại hạng Anh. Đội bóng vùng Merseyside cũng đang khát thắng sau khi vừa thua Arsenal 0-1 ở Ngoại hạng Anh và thua Fenerbahce 2-3 ở Cúp C1 châu Âu.
Xét về phong độ và chất lượng đội hình, Liverpool xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park khi Crystal Palace đang khủng hoảng và không còn giữ được hình ảnh "ngựa ô" tại Ngoại hạng Anh như những mùa giải trước.
Hôm nay 8/11, trận đấu Crystal Palace vs Liverpool tại vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 21h00 theo giờ Việt Nam. Đội chủ nhà đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, trong khi đội khách đang cạnh tranh trên đường đua top 4.
Cùng thời điểm 21h00 tối nay 8/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra 3 cặp đấu khác gồm: Sunderland vs Chelsea, Brighton vs Brentford, Ipswich vs Bournemouth.
Đáng chú ý, Chelsea, Brighton, Brentford và Bournemouth chính là những đối thủ đang so kè với Liverpool trên đường đua top 4 Ngoại hạng Anh. Sunderland và Ipswich là những đối thủ của Crystal Palace ở cuộc chiến trụ hạng.
Vì thế, loạt trận 21h00 tối 8/11 hứa hẹn sẽ tạo ra những biến động mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days.
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