English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Đồng Nai 0-0 CAHN: Sức ép nghẹt thở

Chủ Nhật, 18:31, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Đồng Nai vs CAHN trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 20/9.

18:46

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Đồng Nai và CAHN tạm hòa nhau 0-0.

18:44

45': PHẠM LỖI !!! Putros Frans Dhia Jirjis phạm lỗi với Tự Nhân ở giữa sân. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

18:41

43': KHÔNG VÀO !!! Putros Frans Dhia Jirjis có cơ hội dứt điểm cận thành sau pha tạt bóng của Leo Artur, nhưng cầu thủ này lại đệm bóng đi lên khán đài.

18:41

42': CỨU THUA ẤN TƯỢNG !!! Leo Artur đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm địa Đồng Nai rồi tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Văn Phòng một lần nữa đổ người cứu thua xuất sắc.

18:38

39': KHÔNG VÀO !!! Quang Vinh có cơ hội đối mặt với thủ môn Đồng Nai, nhưng cú dứt điểm của hậu vệ này đã bị cản phá. Ngay sau đó, CAHN lại có cơ hội dứt điểm, nhưng Văn Phòng vẫn đổ người cứu thua sau pha dứt điểm của Putros Frans Dhia Jirjis.

18:34

35': Do điều kiện mặt sân không đảm bảo cho lối chơi phối hợp nhỏ, kỹ thuật nên CAHN đang sử dụng nhiều pha bóng dài để tiếp cận khung thành đối phương.

18:31

33': KHÔNG VÀO !!! Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành của Đồng Nai.

18:30

31': NGUY HIỂM !!! Ivan Virgil Adrei xâm nhập vòng cấm của CAHN, nhưng đường chuyền cuối cùng của cầu thủ này lại lỗ nhịp di chuyển của đồng đội nên đã bị thủ môn Nguyễn Filip ôm gọn.

18:27

28': Tấn Sinh bị trượt chân ngã, trung vệ này đang phải nhờ tớ sự hỗ trợ của các bác sĩ.

18:25

26': Chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mặt sân bị đọng nước. Những đường chuyền của hai đội sai địa chỉ rất nhiều.

18:21

23': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ đội chủ nhà một lần nữa giải nguy thành công.

18:21

22': Sau khi được chơi hơn người, CAHN đang gia tăng sức ép về phía khung thành của Đồng Nai. Quang Hải có pha bấm bóng rất tốt cho Văn Đô trong vòng cấm địa, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã hóa giải thành công.

18:17

19': THAY NGƯỜI !!! Thanh Bình rời sân nhường chỗ cho Văn Đức.

18:14

15': THẺ ĐỎ !!! Văn Sơn có hành vi không đẹp với Đình Bắc, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ đội chủ nhà. Trong khi đó, Đình Bắc phải nhận thẻ vàng.

18:13

13': NGUY HIỂM !!! Ivan Virgil Adrei xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Thanh Bình, nhưng Nguyễn Adou Leygley Minh đã phá bóng giải nguy. Ở pha đá phạt góc sau đó, Lưu Tự Nhân đánh đầu, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của CAHN.

18:11

11': KHÔNG VÀO !!! CAHN có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của Leo Artur đập chân hậu vệ đội chủ nhà bật ngược trở lại. Nhà đương kim vô địch đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng do điều kiện sân bãi và thời tiết không ủng hộ nên những pha phối hợp cuối cùng vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt.

18:09

10': Mặt sân đọng nước do trời mưa khiến hai đội gặp nhiều khó khăn trong việc chuyền bóng. Những đường chuyền của hai đội liên tục sai địa chỉ.

18:06

7': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc thực hiện cú sút phạt trực tiếp, nhưng tiền đạo người Nghệ An lại đưa bóng đi trúng hàng rào bật ngược trở lại. Sau đó, Đình Bắc sút bồi, nhưng bóng đi lên khán đài.

18:05

6': PHẠM LỖI !!! Lê Phạm Thành Long đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa buộc Sầm Ngọc Đức phải phạm lỗi, CAHN được hưởng quả phạt trực diện khung thành Đồng Nai. Đây là góc sút rất thuận lợi để các cầu thủ đội khách có cơ hội ghi bàn.

18:03

4': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ của CAHN mắc lỗi, cơ hội đến với Ivan Virgil Adrei, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này lại đi chệch khung thành đội khách một cách đáng tiếc.

18:03

2': NGUY HIỂM !!! CAHN tấn công trung lộ, Leo Artur bấm bóng cho Perea Vargas Brayan Andres, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm hụt bóng.

18:01

2': CAHN dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng điều kiện mặt sân trơn do trời mưa đang ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của hai đội.

17:59

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

17:25
truc tiep Dong nai 0-0 cahn suc ep nghet tho hinh anh 1
Đội hình ra sân.
09:36

Đồng Nai tiếp đón CAHN ở vòng 3 V-League 2026/2027 trong bối cảnh hai đội có sự khởi đầu trái ngược. Đội chủ nhà toàn thua sau hai vòng đấu, trong khi CAHN giành trọn 6 điểm và duy trì thành tích toàn thắng.

Sau hai thất bại liên tiếp, Đồng Nai cần một kết quả tích cực để giải tỏa sức ép và tạo thêm niềm tin trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League. Sân nhà là điểm tựa quan trọng, nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ đối mặt thử thách lớn khi CAHN sở hữu lực lượng vượt trội.

CAHN cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Ở vòng trước, đội bóng ngành công an đánh bại Thể Công Viettel dù chơi thiếu người từ phút 69. Stefan Mauk ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, giúp CAHN nối dài mạch toàn thắng.

truc tiep Dong nai 0-0 cahn suc ep nghet tho hinh anh 3

Đội hình CAHN còn quy tụ nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Nguyễn Filip. Chất lượng nhân sự giúp HLV Mano Polking có nhiều phương án để giải quyết trận đấu.

Tuy nhiên, CAHN có thể gặp bất lợi về thể lực khi vừa thi đấu tại AFC Champions League Elite trên sân Gamba Osaka ngày 16/9. Lịch thi đấu dày đặc buộc ban huấn luyện phải tính toán nhân sự và phân phối sức hợp lý.

Đồng Nai có thể tận dụng yếu tố này để tổ chức phòng ngự chặt chẽ, thu hẹp không gian hoạt động của Quang Hải và các cầu thủ tấn công. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội phản công, đội chủ nhà vẫn có thể gây khó khăn cho CAHN.

Dù vậy, với phong độ cùng chất lượng đội hình hiện tại, CAHN vẫn có cơ sở hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại V-League 2026/2027.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Trực tiếp Đồng Nai vs CAHN trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 20/9.

truc tiep Dong nai 0-0 cahn suc ep nghet tho hinh anh 4
Bảng xếp hạng trước vòng 3 V-League 2026/2027.
Yến Hoàng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Nội FC gây bất ngờ lớn
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Nội FC gây bất ngờ lớn

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC gây bất ngờ khi cho CLB Đà Nẵng mượn Mai Sỹ Hoàng.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Nội FC gây bất ngờ lớn

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Nội FC gây bất ngờ lớn

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC gây bất ngờ khi cho CLB Đà Nẵng mượn Mai Sỹ Hoàng.

Nhận định vòng 3 V-League 2026/2027: Chờ đợi những nhân tố đặc biệt ở VFantasy
Nhận định vòng 3 V-League 2026/2027: Chờ đợi những nhân tố đặc biệt ở VFantasy

VOV.VN - Nhận định vòng 3 V-League 2026/2027: Chờ đợi những nhân tố đặc biệt ở VFantasy. Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 54.

Nhận định vòng 3 V-League 2026/2027: Chờ đợi những nhân tố đặc biệt ở VFantasy

Nhận định vòng 3 V-League 2026/2027: Chờ đợi những nhân tố đặc biệt ở VFantasy

VOV.VN - Nhận định vòng 3 V-League 2026/2027: Chờ đợi những nhân tố đặc biệt ở VFantasy. Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 54.

Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027
Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027

VOV.VN - Danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027, Nam Định cùng với CAHN và Thể Công Viettel mất trụ cột.

Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027

Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027

VOV.VN - Danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027, Nam Định cùng với CAHN và Thể Công Viettel mất trụ cột.

FIFA bất ngờ công bố án phạt với đội bóng V-League
FIFA bất ngờ công bố án phạt với đội bóng V-League

VOV.VN - FIFA bất ngờ công bố án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp với đội bóng V-League là CLB CAHN.

FIFA bất ngờ công bố án phạt với đội bóng V-League

FIFA bất ngờ công bố án phạt với đội bóng V-League

VOV.VN - FIFA bất ngờ công bố án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp với đội bóng V-League là CLB CAHN.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027: Lucao gây ấn tượng
Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027: Lucao gây ấn tượng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027, Lucao tạm dẫn đầu với 4 bàn thắng.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027: Lucao gây ấn tượng

Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027: Lucao gây ấn tượng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027, Lucao tạm dẫn đầu với 4 bàn thắng.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế