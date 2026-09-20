Trực tiếp Đồng Nai 0-0 CAHN: Sức ép nghẹt thở
VOV.VN - Trực tiếp Đồng Nai vs CAHN trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 20/9.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Đồng Nai và CAHN tạm hòa nhau 0-0.
45': PHẠM LỖI !!! Putros Frans Dhia Jirjis phạm lỗi với Tự Nhân ở giữa sân. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
43': KHÔNG VÀO !!! Putros Frans Dhia Jirjis có cơ hội dứt điểm cận thành sau pha tạt bóng của Leo Artur, nhưng cầu thủ này lại đệm bóng đi lên khán đài.
42': CỨU THUA ẤN TƯỢNG !!! Leo Artur đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm địa Đồng Nai rồi tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Văn Phòng một lần nữa đổ người cứu thua xuất sắc.
39': KHÔNG VÀO !!! Quang Vinh có cơ hội đối mặt với thủ môn Đồng Nai, nhưng cú dứt điểm của hậu vệ này đã bị cản phá. Ngay sau đó, CAHN lại có cơ hội dứt điểm, nhưng Văn Phòng vẫn đổ người cứu thua sau pha dứt điểm của Putros Frans Dhia Jirjis.
35': Do điều kiện mặt sân không đảm bảo cho lối chơi phối hợp nhỏ, kỹ thuật nên CAHN đang sử dụng nhiều pha bóng dài để tiếp cận khung thành đối phương.
33': KHÔNG VÀO !!! Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành của Đồng Nai.
31': NGUY HIỂM !!! Ivan Virgil Adrei xâm nhập vòng cấm của CAHN, nhưng đường chuyền cuối cùng của cầu thủ này lại lỗ nhịp di chuyển của đồng đội nên đã bị thủ môn Nguyễn Filip ôm gọn.
28': Tấn Sinh bị trượt chân ngã, trung vệ này đang phải nhờ tớ sự hỗ trợ của các bác sĩ.
26': Chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mặt sân bị đọng nước. Những đường chuyền của hai đội sai địa chỉ rất nhiều.
23': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ đội chủ nhà một lần nữa giải nguy thành công.
22': Sau khi được chơi hơn người, CAHN đang gia tăng sức ép về phía khung thành của Đồng Nai. Quang Hải có pha bấm bóng rất tốt cho Văn Đô trong vòng cấm địa, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã hóa giải thành công.
19': THAY NGƯỜI !!! Thanh Bình rời sân nhường chỗ cho Văn Đức.
15': THẺ ĐỎ !!! Văn Sơn có hành vi không đẹp với Đình Bắc, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ đội chủ nhà. Trong khi đó, Đình Bắc phải nhận thẻ vàng.
13': NGUY HIỂM !!! Ivan Virgil Adrei xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Thanh Bình, nhưng Nguyễn Adou Leygley Minh đã phá bóng giải nguy. Ở pha đá phạt góc sau đó, Lưu Tự Nhân đánh đầu, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của CAHN.
11': KHÔNG VÀO !!! CAHN có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của Leo Artur đập chân hậu vệ đội chủ nhà bật ngược trở lại. Nhà đương kim vô địch đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng do điều kiện sân bãi và thời tiết không ủng hộ nên những pha phối hợp cuối cùng vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt.
10': Mặt sân đọng nước do trời mưa khiến hai đội gặp nhiều khó khăn trong việc chuyền bóng. Những đường chuyền của hai đội liên tục sai địa chỉ.
7': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc thực hiện cú sút phạt trực tiếp, nhưng tiền đạo người Nghệ An lại đưa bóng đi trúng hàng rào bật ngược trở lại. Sau đó, Đình Bắc sút bồi, nhưng bóng đi lên khán đài.
6': PHẠM LỖI !!! Lê Phạm Thành Long đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa buộc Sầm Ngọc Đức phải phạm lỗi, CAHN được hưởng quả phạt trực diện khung thành Đồng Nai. Đây là góc sút rất thuận lợi để các cầu thủ đội khách có cơ hội ghi bàn.
4': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ của CAHN mắc lỗi, cơ hội đến với Ivan Virgil Adrei, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này lại đi chệch khung thành đội khách một cách đáng tiếc.
2': NGUY HIỂM !!! CAHN tấn công trung lộ, Leo Artur bấm bóng cho Perea Vargas Brayan Andres, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm hụt bóng.
2': CAHN dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng điều kiện mặt sân trơn do trời mưa đang ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của hai đội.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Đồng Nai tiếp đón CAHN ở vòng 3 V-League 2026/2027 trong bối cảnh hai đội có sự khởi đầu trái ngược. Đội chủ nhà toàn thua sau hai vòng đấu, trong khi CAHN giành trọn 6 điểm và duy trì thành tích toàn thắng.
Sau hai thất bại liên tiếp, Đồng Nai cần một kết quả tích cực để giải tỏa sức ép và tạo thêm niềm tin trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League. Sân nhà là điểm tựa quan trọng, nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ đối mặt thử thách lớn khi CAHN sở hữu lực lượng vượt trội.
CAHN cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Ở vòng trước, đội bóng ngành công an đánh bại Thể Công Viettel dù chơi thiếu người từ phút 69. Stefan Mauk ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, giúp CAHN nối dài mạch toàn thắng.
Đội hình CAHN còn quy tụ nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Nguyễn Filip. Chất lượng nhân sự giúp HLV Mano Polking có nhiều phương án để giải quyết trận đấu.
Tuy nhiên, CAHN có thể gặp bất lợi về thể lực khi vừa thi đấu tại AFC Champions League Elite trên sân Gamba Osaka ngày 16/9. Lịch thi đấu dày đặc buộc ban huấn luyện phải tính toán nhân sự và phân phối sức hợp lý.
Đồng Nai có thể tận dụng yếu tố này để tổ chức phòng ngự chặt chẽ, thu hẹp không gian hoạt động của Quang Hải và các cầu thủ tấn công. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội phản công, đội chủ nhà vẫn có thể gây khó khăn cho CAHN.
Dù vậy, với phong độ cùng chất lượng đội hình hiện tại, CAHN vẫn có cơ sở hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại V-League 2026/2027.
Trực tiếp Đồng Nai vs CAHN trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 20/9.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs CLB CAHN
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs CLB CAHN, đá sớm vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 20/9.