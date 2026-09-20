Trực tiếp Đồng Nai 0-0 CAHN vòng 3 V-League: Công Phượng so tài Đình Bắc

Đồng Nai tiếp đón CAHN ở vòng 3 V-League 2026/2027 trong bối cảnh hai đội có sự khởi đầu trái ngược. Đội chủ nhà toàn thua sau hai vòng đấu, trong khi CAHN giành trọn 6 điểm và duy trì thành tích toàn thắng.
Sau hai thất bại liên tiếp, Đồng Nai cần một kết quả tích cực để giải tỏa sức ép và tạo thêm niềm tin trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League. Sân nhà là điểm tựa quan trọng, nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ đối mặt thử thách lớn khi CAHN sở hữu lực lượng vượt trội.
CAHN cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Ở vòng trước, đội bóng ngành công an đánh bại Thể Công Viettel dù chơi thiếu người từ phút 69. Stefan Mauk ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, giúp CAHN nối dài mạch toàn thắng.
Đội hình CAHN còn quy tụ nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Nguyễn Filip. Chất lượng nhân sự giúp HLV Mano Polking có nhiều phương án để giải quyết trận đấu.
Tuy nhiên, CAHN có thể gặp bất lợi về thể lực khi vừa thi đấu tại AFC Champions League Elite trên sân Gamba Osaka ngày 16/9. Lịch thi đấu dày đặc buộc ban huấn luyện phải tính toán nhân sự và phân phối sức hợp lý.
Đồng Nai có thể tận dụng yếu tố này để tổ chức phòng ngự chặt chẽ, thu hẹp không gian hoạt động của Quang Hải và các cầu thủ tấn công. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội phản công, đội chủ nhà vẫn có thể gây khó khăn cho CAHN.
Dù vậy, với phong độ cùng chất lượng đội hình hiện tại, CAHN vẫn có cơ sở hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại V-League 2026/2027.
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs CLB CAHN, đá sớm vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 20/9.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC gây bất ngờ khi cho CLB Đà Nẵng mượn Mai Sỹ Hoàng.
VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC gây bất ngờ khi cho CLB Đà Nẵng mượn Mai Sỹ Hoàng.
VOV.VN - Nhận định vòng 3 V-League 2026/2027: Chờ đợi những nhân tố đặc biệt ở VFantasy. Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 54.
VOV.VN - Nhận định vòng 3 V-League 2026/2027: Chờ đợi những nhân tố đặc biệt ở VFantasy. Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 54.
VOV.VN - Danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027, Nam Định cùng với CAHN và Thể Công Viettel mất trụ cột.
VOV.VN - Danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027, Nam Định cùng với CAHN và Thể Công Viettel mất trụ cột.
VOV.VN - FIFA bất ngờ công bố án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp với đội bóng V-League là CLB CAHN.
VOV.VN - FIFA bất ngờ công bố án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp với đội bóng V-League là CLB CAHN.
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027, Lucao tạm dẫn đầu với 4 bàn thắng.
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027, Lucao tạm dẫn đầu với 4 bàn thắng.