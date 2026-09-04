English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TRỰC TIẾP Đồng Nai 0-0 Thể Công Viettel: Hiệp 1 kết thúc

Thứ Sáu, 18:50, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Đồng Nai vs Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h hôm nay 4/9 trên sân Bình Phước.

18:48

Hiệp 1 kết thúc!!! Đồng Nai và Thể Công Viettel bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

18:48

45'+1: ĐỒNG NAI MAY MẮN THOÁT THUA!!! Thủ môn Văn Phong đấm bóng hụt sau cú đá phạt của Phan Tuấn Tài nhưng Rimabar đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.

18:43

42': Nỗ lực bất thành!!! Nata băng vào dứt điểm hụt sau quả tạt từ cánh phải của đồng đội.

18:38

38': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Đinh Viết Tú dứt điểm hụt trước khung thành rộng mở và hậu vệ Đồng Nai kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi.

18:37

37': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Văn Phong bay người hết cỡ để cứu thua cho Đồng Nai trước cú đánh đầu của Nata.

18:36

36': Sai lầm!!! Thủ môn Văn Việt phán đoán sai điểm rơi và xử lý lỗi trong pha phạt góc của Đồng Nai. May cho Thể Công Viettel, Văn Việt vẫn kịp sửa sai khi đấm bóng ra ngoài ở tình huống lộn xộn trước khung thành.

18:33

31': Thể Công Viettel đáp trả!!! Nata nhận đường chuyền từ Phan Tuấn Tài, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú sút từ rìa vòng cấm. Tuy nhiên, pha dứt điểm không thắng được thủ môn Văn Phong.

18:28

26': KHÔNG VÀO!!! Tình huống đá phạt của Đồng Nai gây ra pha bóng lộn xộn trước khung thành Thể Công Viettel. Tuy nhiên, Rimabar kịp phá bóng cứu nguy cho đội khách ngay sát vạch vôi.

18:22

21': Tranh chấp không khoan nhượng!!! Triệu Việt Hưng đi bóng đầy quyết tâm giữa vòng vây của 2 cầu thủ Đồng Nai nhưng không thể tạo ra tình huống đột phá.

18:19

17': Cơ hội nguy hiểm đầu tiên!!! Phan Tuấn Tài thực hiện quả tạt sở trường từ cánh trái, Rimabar bật cao đánh đầu vọt xà ngang Đồng Nai.

18:16

14': Đáng tiếc!!! Thể Công Viettel phối hợp nhịp nhàng để kéo dãn đội hình Đồng Nai. Dẫu vậy, khi khoảng trống xuất hiện thì đường chuyền hướng tới tiền đạo Rimabar lại thiếu chính xác.

18:10

9': Thể Công Viettel thay người bất đắc dĩ!!! Lucas Alves dính chấn thương và sớm phải rời sân nhường chỗ cho Trung Hiếu.

18:05

5': Khởi đầu chậm rãi!!! Dù đông đảo CĐV lấp kín các khán đài sân Bình Phước, nhưng Đồng Nai và Thể Công Viettel đều chủ trương nhập cuộc chậm rãi thay vì chơi đôi công.

18:00

Trận đấu bắt đầu!!! Đồng Nai giao bóng

17:05
trUc tiEp Dong nai 0-0 the cong viettel hiep 1 ket thuc hinh anh 1
Đội hình xuất phát của Đồng Nai và Thể Công Viettel. (Ảnh: VPF)
11:17

Thể Công Viettel không có lực lượng mạnh nhất ở vòng 1 V-League 2026/2027

Thể Công Viettel sẽ hành quân tới làm khách của Đồng Nai mà không có được lực lượng mạnh nhất. Cụ thể, tân binh Doãn Ngọc Tân không thể ra sân do tiếp tục thụ án treo giò từ mùa giải V-League 2025/26. 

Trước đó, Doãn Ngọc Tân đã nhận thẻ đỏ trực tiếp khi còn khoác áo Thanh Hóa ở vòng áp chót mùa giải 2025/26. Điều đó khiến tiền vệ này chưa thể ra mắt đội bóng mới trong ngày khai màn, ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện.

trUc tiEp Dong nai 0-0 the cong viettel hiep 1 ket thuc hinh anh 2
Tiền vệ Doãn Ngọc Tân chưa thể ra sân thi đấu cho Thể Công Viettel ở vòng 1 V-League 2026/2027 vì án treo giò. (Ảnh: CLB)
11:06
trUc tiEp Dong nai 0-0 the cong viettel hiep 1 ket thuc hinh anh 3
Danh sách đăng ký của Đồng Nai ở mùa giải 2026/2027. (Ảnh: VPF)
trUc tiEp Dong nai 0-0 the cong viettel hiep 1 ket thuc hinh anh 4
Danh sách đăng ký của Thể Công Viettel ở mùa giải 2026/2027. (Ảnh: VPF)

Hôm nay 4/9, mùa giải V-League 2026/2027 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên của vòng 1 giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel. Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 18h trên sân Bình Phước.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Đồng Nai mới có đại diện tham dự V-League nên sự hào hứng của đội chủ nhà là rất cao. Nếu tính cụ thể nơi diễn ra trận đấu là phường Bình Phước (tỉnh Bình Phước cũ), trước đây chưa từng có một CLB nào dự V-League đóng đại bản doanh ở đây.

trUc tiEp Dong nai 0-0 the cong viettel hiep 1 ket thuc hinh anh 5

Vì thế, sự háo hức sẽ không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn đến từ chính các cầu thủ của đội chủ nhà. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có sự chuẩn bị kỹ càng với những cầu thủ ngoại chất lượng nên họ đã sẵn sàng để tạo nên một trận đấu sòng phẳng với Thể Công Viettel.

Về phần đội khách, sau khi giành quyền tham dự Cúp C2 châu Á 2026/2027, đội bóng này cũng có những sự đầu tư lớn hơn với lực lượng ngoại binh hùng hậu. Trận đấu vào tối nay sẽ là thuốc thử cho tham vọng thật sự của thầy trò HLV Popov trong mùa giải năm nay.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Bất ngờ với ngoại binh mới của HAGL
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Bất ngờ với ngoại binh mới của HAGL

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: HAGL đã chốt xong cầu thủ ngoại binh cuối cùng cho mùa giải mới. Đó là cầu thủ tấn công người Brazil - Matheus Lucas.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Bất ngờ với ngoại binh mới của HAGL

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Bất ngờ với ngoại binh mới của HAGL

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: HAGL đã chốt xong cầu thủ ngoại binh cuối cùng cho mùa giải mới. Đó là cầu thủ tấn công người Brazil - Matheus Lucas.

CLB Công An Nhân Dân chuẩn bị hoàn hảo, quyết tâm trở lại sân chơi V-League
CLB Công An Nhân Dân chuẩn bị hoàn hảo, quyết tâm trở lại sân chơi V-League

VOV.VN - HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cho biết CLB Công An Nhân Dân bước vào mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 với sự chuẩn bị hoàn hảo, quyết tâm trở lại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam.

CLB Công An Nhân Dân chuẩn bị hoàn hảo, quyết tâm trở lại sân chơi V-League

CLB Công An Nhân Dân chuẩn bị hoàn hảo, quyết tâm trở lại sân chơi V-League

VOV.VN - HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cho biết CLB Công An Nhân Dân bước vào mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 với sự chuẩn bị hoàn hảo, quyết tâm trở lại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam.

Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin dữ trước thềm vòng 1 V-League 2026/27
Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin dữ trước thềm vòng 1 V-League 2026/27

VOV.VN - Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin không vui về lực lượng trước thềm vòng 1 V-League 2026/27.

Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin dữ trước thềm vòng 1 V-League 2026/27

Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin dữ trước thềm vòng 1 V-League 2026/27

VOV.VN - Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin không vui về lực lượng trước thềm vòng 1 V-League 2026/27.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs Thể Công Viettel
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs Thể Công Viettel

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 4/9/2026 trên sân vận động Bình Phước, Đồng Nai

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs Thể Công Viettel

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs Thể Công Viettel

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 4/9/2026 trên sân vận động Bình Phước, Đồng Nai

Thể Công Viettel ra mắt 11 tân binh, quyết vô địch V-League 2026/2027
Thể Công Viettel ra mắt 11 tân binh, quyết vô địch V-League 2026/2027

VOV.VN - Thể Công Viettel chính thức ra mắt 11 tân binh và đặt quyết tâm cạnh tranh chức vô địch V-League 2026/2027 trong buổi lễ xuất quân diễn ra ngày 25/8/2026.

Thể Công Viettel ra mắt 11 tân binh, quyết vô địch V-League 2026/2027

Thể Công Viettel ra mắt 11 tân binh, quyết vô địch V-League 2026/2027

VOV.VN - Thể Công Viettel chính thức ra mắt 11 tân binh và đặt quyết tâm cạnh tranh chức vô địch V-League 2026/2027 trong buổi lễ xuất quân diễn ra ngày 25/8/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế