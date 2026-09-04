TRỰC TIẾP Đồng Nai vs Thể Công Viettel: Khai màn V-League 2026/2027

11:17 Thể Công Viettel không có lực lượng mạnh nhất ở vòng 1 V-League 2026/2027 Thể Công Viettel sẽ hành quân tới làm khách của Đồng Nai mà không có được lực lượng mạnh nhất. Cụ thể, tân binh Doãn Ngọc Tân không thể ra sân do tiếp tục thụ án treo giò từ mùa giải V-League 2025/26. Trước đó, Doãn Ngọc Tân đã nhận thẻ đỏ trực tiếp khi còn khoác áo Thanh Hóa ở vòng áp chót mùa giải 2025/26. Điều đó khiến tiền vệ này chưa thể ra mắt đội bóng mới trong ngày khai màn, ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện. Tiền vệ Doãn Ngọc Tân chưa thể ra sân thi đấu cho Thể Công Viettel ở vòng 1 V-League 2026/2027 vì án treo giò. (Ảnh: CLB) 11:06 Danh sách đăng ký của Đồng Nai ở mùa giải 2026/2027. (Ảnh: VPF) Danh sách đăng ký của Thể Công Viettel ở mùa giải 2026/2027. (Ảnh: VPF)

Hôm nay 4/9, mùa giải V-League 2026/2027 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên của vòng 1 giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel. Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 18h trên sân Bình Phước.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Đồng Nai mới có đại diện tham dự V-League nên sự hào hứng của đội chủ nhà là rất cao. Nếu tính cụ thể nơi diễn ra trận đấu là phường Bình Phước (tỉnh Bình Phước cũ), trước đây chưa từng có một CLB nào dự V-League đóng đại bản doanh ở đây.

Vì thế, sự háo hức sẽ không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn đến từ chính các cầu thủ của đội chủ nhà. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có sự chuẩn bị kỹ càng với những cầu thủ ngoại chất lượng nên họ đã sẵn sàng để tạo nên một trận đấu sòng phẳng với Thể Công Viettel.

Về phần đội khách, sau khi giành quyền tham dự Cúp C2 châu Á 2026/2027, đội bóng này cũng có những sự đầu tư lớn hơn với lực lượng ngoại binh hùng hậu. Trận đấu vào tối nay sẽ là thuốc thử cho tham vọng thật sự của thầy trò HLV Popov trong mùa giải năm nay.

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/9: Khai mạc V-League VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/9, V-League 2026/2027 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên của vòng 1 giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel.