TRỰC TIẾP ĐT Futsal Việt Nam 0-3 ĐT Futsal Thái Lan: Xà ngang vô tình
Thứ Tư, 21:03, 05/08/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan thuộc lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào lúc 20h30 ngày 5/8 (giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).
Xin chào quý khán giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan thuộc khuôn khổ lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào lúc 20h30 ngày 5/8 (giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).
21:05
17': ĐT Futsal Việt Nam quyết định chơi power-play với vị trí mặc áo thủ môn thuộc về Thịnh Phát.
21:02
15' BÓNG TRÚNG XÀ NGANG!!! Công Đại nhận đường chuyền tinh tế từ đồng đội trước khi tung cú sút rất căng nhưng bóng lại đi trúng xà ngang của ĐT Futsal Thái Lan.
20:59
13' VÀO RỒI!!! ĐT Futsal Việt Nam 0-3 ĐT Futsal Thái Lan
Các cầu thủ Thái Lan phối hợp nhuần nhuyễn ở khu vực rìa vòng cấm của Việt Nam, để rồi Panut dứt điểm tinh tế đưa bóng đi chìm đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý, nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan.
20:56
11': Khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý liên tục bị đặt trong tình trạng báo động khi các cầu thủ Thái Lan sẵn sàng bán phá liên tiếp, dù cho bóng có là ở... giữa sân.
20:52
20:51
9' KHÔNG ĐƯỢC!!! Đoàn Phát quyết định tung cú dứt điểm 1 chạm ở rìa vòng cấm của ĐT Futsal Thái Lan khi ở tư thế trống trải. Tuy nhiên, bóng đi quá thiếu chính xác và cơ hội bị trôi qua.
20:44
7' VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam 0-2 ĐT Futsal Thái Lan
Thêm một lần nữa các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam để mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Panut đi bóng khéo léo vượt qua cả thủ thành Hồ Văn Ý trước ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội nhà.
20:41
6' XUẤT SẮC!!! Thủ thành Hồ Văn ý thi đấu tập trung để đẩy bóng thành công sau pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Thái Lan.
20:40
5' KHÔNG ĐƯỢC!!! Trọng Kiên có pha xử lý bóng khéo léo ngoài vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm vào góc xa khung thành đối phương, nhưng đã bị thủ môn Kaewwilai hóa giải thành công.
20:38
4': Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam đang sốc lại tinh thần và dâng cao đội hình chơi pressing ngay bên phần sân của đối thủ.
20:35
2' VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam 0-1 ĐT Futsal Thái Lan
Chớp cơ hội chuẩn xác từ tình huống mất bóng của các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam, chủ nhà Thái Lan có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhờ công của Atippong.
20:32
1': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Futsal Thái Lan đang tạo ra được sức ép lên phần sân của ĐT Futsal Việt Nam.
20:30
Trận đấu bắt đầu!!! ĐT Futsal Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, trong khi chủ nhà Thái Lan mặc áo xanh quần xanh và nắm quyền giao bóng trước.
20:28
20:00
Cập nhật bảng xếp hạng giải giao hữu Continental Futsal Championships 2026 tính đến 20h00 ngày 5/8
1. Việt Nam - 7 điểm
2. Thái Lan - 6 điểm
3. Nga - 5 điểm
4. Afghanistan - 1 điểm
5. New Zealand - 0 điểm
19:45
11:50
ĐT Futsal Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Futsal Thái Lan ở lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026. Trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 5/8 tại nhà thi đấu Nonthaburi và mang ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc.
ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận đấu gặp đội chủ nhà với phong độ ấn tượng. Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi giành 7 điểm với thành tích hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan 2-1.
Ở trận gần nhất, ĐT Futsal Việt Nam sớm tạo lợi thế nhờ các bàn thắng của Thịnh Phát và Thái Huy. Tuy nhiên, những phút cuối đầy áp lực cho thấy đội vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu.
Hàng công đang là điểm sáng lớn của ĐT Futsal Việt Nam tại giải lần này. Nguyễn Thịnh Phát đã ghi 3 bàn, trong khi vai trò điều tiết của Trần Thái Huy giúp lối chơi trở nên cân bằng hơn.
Bên kia chiến tuyến, ĐT Futsal Thái Lan cũng thể hiện sức mạnh đáng gờm. Đội chủ nhà toàn thắng hai trận đầu khi lần lượt đánh bại New Zealand 6-0 và Afghanistan 6-1.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Rakpol Sainetrngam, Thái Lan sở hữu lối chơi tốc độ và hiệu quả. Ngôi sao Cheauwala Sriaravut đang có phong độ cao với 3 bàn thắng và là mũi nhọn nguy hiểm nhất.
Về lực lượng, Thái Lan có thể đón sự trở lại của Adinan Moonsap sau chấn thương. Trong khi đó, Việt Nam không gặp vấn đề lớn về nhân sự và đang có đội hình gần như mạnh nhất.
Continental Futsal Championship 2026 là giải giao hữu uy tín của châu Á, quy tụ nhiều đội tuyển chất lượng. Đây không chỉ là sân chơi cọ xát mà còn là cơ hội để các đội hoàn thiện chiến thuật trước những giải đấu lớn.
Trận đấu giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Với phong độ hiện tại, ĐT Futsal Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ nhiều duyên nợ.
Dù phải thi đấu trên sân khách, tinh thần và sự tự tin đang là điểm tựa lớn cho đội bóng áo đỏ. Mục tiêu giành chiến thắng là hoàn toàn khả thi nếu các học trò của HLV Giustozzi tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung.
11:49
Đội hình dự kiến của ĐT Futsal Việt Nam
Thủ môn: Hồ Văn Ý
Châu Đoàn Phát
Trần Thái Huy
Nhan Gia Hưng
Nguyễn Thịnh Phát
Đội hình dự kiến của ĐT Futsal Thái Lan
Thủ môn: Theerawat Kaewvilai
Narongsak Wingwon
Therdsak Charoenphong
Cheauwala Sriaravut
Worasaek Srirangphairot
11:41
11:40
Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn