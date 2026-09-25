Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam 0-1 ĐT nữ Trung Quốc: Bàn thua trong hiệp phụ
VOV.VN - Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc trong khuôn khổ tứ kết ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 25/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Nagai, Nhật Bản.
Theo lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc sẽ đối đầu vào lúc 13h00 ngày 25/9 trên sân vận động Nagai (theo giờ Việt Nam).
ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khép lại vòng bảng với 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan ở lượt trận cuối.
Theo thống kê, ĐT nữ Việt Nam đã toàn thua trong 13 lần đối đầu ĐT nữ Trung Quốc trước đây. Ở trận giao hữu gần nhất trước ASIAD, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc cũng để thua 0-3.
Lần tái ngộ này gợi lại ký ức tại tứ kết Asian Cup nữ 2022. Khi đó, ĐT nữ Việt Nam từng dẫn trước nhưng sau cùng để Trung Quốc ngược dòng thắng 3-1.
Tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Trung Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi đứng đầu bảng G. Thầy trò HLV Anthony Milicic vượt qua Uzbekistan để chiếm ngôi nhất bảng, trong khi Philippines cũng đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba.
Bên cạnh cặp đấu của ĐT nữ Việt Nam, vòng tứ kết còn có những trận đáng chú ý khác. Nhật Bản gặp Philippines, Hàn Quốc chạm trán Uzbekistan, trong khi Triều Tiên đối đầu Hong Kong (Trung Quốc).
Trong đó, Nhật Bản được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội chủ nhà đã toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi tới 20 bàn và không để thủng lưới lần nào.