TRỰC TIẾP Everton vs MU vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27: Quỷ đỏ tiếp đà chiến thắng?
VOV.VN - TRỰC TIẾP Everton vs MU thuộc khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/9 trên sân vận động Hill Dickinson.
Xin chào quý khán giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Everton vs MU thuộc khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/9 trên sân vận động Hill Dickinson.
HLV Michael Carrick cảnh giác cao độ trước chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” trước Everton
MU có chiến thắng quan trọng trước Ipswich Town sau cú sảy chân trước Hull City ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2026/27, nhưng HLV Michael Carrick vẫn giữ thái độ thận trọng khi nhắc đến chặng đường phía trước. Đặc biệt, chuyến làm khách trên sân Everton được ông đánh giá là thử thách không dễ vượt qua.
Nhìn lại trận thắng cuối tuần qua tại Old Trafford, Carrick chia sẻ: “Đó là một ngày tốt đẹp với chúng tôi. Cách đội bóng thi đấu, cách họ kiểm soát trận đấu và kết thúc với chiến thắng mang lại cảm giác tích cực cho tất cả, đặc biệt là khi được chơi trước khán giả nhà lần đầu mùa này”.
Tuy nhiên, Carrick cũng nhấn mạnh: “Đây chỉ là một kết quả và nó không thay đổi thực tế rằng phía trước vẫn còn cả một chặng đường dài”.
Hướng về trận gặp Everton, chiến lược gia người Anh tỏ ra đặc biệt thận trọng. “Đây luôn là một trận đấu khó khăn. Việc hành quân đến sân Everton không bao giờ dễ dàng, nhất là khi họ có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả và khả năng xoay chuyển thế trận rất nhanh”, Carrick nói.
Nhà cầm quân 45 tuổi cũng cảnh báo thêm: “Everton có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, vì vậy chúng tôi phải đạt trạng thái tốt nhất nếu muốn giành kết quả như ý”.
Về tình hình lực lượng, HLV Michael Carrick mang đến tin vui khi một số trụ cột đã sẵn sàng trở lại. “Đội hình đang ở trạng thái tốt. Mason Mount đã tập luyện vài ngày gần đây và đã trở lại nhóm thi đấu, điều đó rất tích cực” ông cho biết.
Dù vậy, Carrick cũng thừa nhận vẫn còn vài trường hợp cần thêm thời gian, nhưng nhấn mạnh chiều sâu đội hình sẽ giúp đội xoay tua hiệu quả trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc phía trước.
Everton: Ổn định chưa chắc đã đủ
Everton bước vào mùa giải 2026/27 với tâm thế của một đội bóng đang tìm lại chính mình và đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Một chiến thắng, một trận hòa, cùng cách tiếp cận khá thực dụng cho thấy HLV David Moyes vẫn trung thành với triết lý quen thuộc là chắc chắn trước, bùng nổ sau.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự chắc chắn ấy đôi khi lại trở thành giới hạn. Everton không phải đội bóng tạo ra quá nhiều cơ hội và thường phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân hơn là một hệ thống tấn công mạch lạc. Trận hòa Bournemouth gần nhất là minh chứng rõ ràng khi Everton phải rượt đuổi và chỉ giữ lại 1 điểm bằng nỗ lực nhiều hơn là sự sắc bén.
Sự xuất hiện của những cái tên như Jack Grealish hay Ainsley Maitland-Niles mang lại hy vọng mới, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng hòa nhập. Một tập thể chưa kịp “ngấm” nhau thường rất dễ vỡ khi gặp đối thủ có tốc độ và cường độ cao như MU.
Chưa kể, việc mất đi Iliman Ndiaye và hàng loạt xáo trộn lực lượng khiến Everton giống như một công trường đang xây dở. Everton có thể tạo ra những mảng tường chắc chắn, nhưng tổng thể vẫn thiếu sự hoàn thiện để chống lại những đợt tấn công dồn dập.
Trong bối cảnh đó, việc phải đối đầu với một MU đang hưng phấn chẳng khác nào thử lửa quá sớm. Everton có thể chơi kiên cường, nhưng để kiểm soát trận đấu trước đối thủ như Quỷ đỏ lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
MU: Khi bản lĩnh được đánh thức
Nếu thất bại trước Hull City là một cú tát, thì chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town chính là cái cách MU “đáp trả” dư luận. Đáng chú ý, Quỷ đỏ không chỉ thắng mà còn thắng theo cách rất… MU: bị dẫn trước, rồi bùng nổ, rồi cuốn phăng đối thủ bằng cảm hứng tấn công.
Bruno Fernandes một lần nữa cho thấy vì sao anh là linh hồn của đội bóng này. Hat-trick của tiền vệ người Bồ Đào Nha không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là lời khẳng định về tầm ảnh hưởng – thứ mà không bản hợp đồng trăm triệu bảng nào có thể thay thế.
Dưới thời HLV Michael Carrick, MU không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng lại biết cách tạo ra khác biệt.
Thống kê đáng chú ý khi cả Everton và MU đều dẫn đầu giải về số pha tấn công trực diện sau hai vòng đấu cho thấy đây có thể là trận cầu cởi mở. Nhưng nếu phải chọn đội tận dụng cơ hội tốt hơn, rõ ràng MU đang chiếm ưu thế.
Dù vậy, Quỷ đỏ cũng không phải không có vấn đề. Hàng thủ vẫn tồn tại những khoảng trống, đặc biệt khi thiếu vắng những cái tên như De Ligt hay Ugarte. Nhưng đổi lại, MU có một hàng công đủ sức sửa sai.
Trận đấu này có thể không dễ dàng như cách tỷ số ở trận gặp Ipswich Town gợi ra. Everton trên sân nhà luôn là đối thủ khó chịu và HLV David Moyes chắc chắn hiểu rõ cách gây khó khăn cho đội bóng cũ. Nhưng khác với quá khứ, MU hiện tại không còn là tập thể dễ bị cuốn vào thế trận của đối phương.
MU có thể chấp nhận bị dẫn trước, có thể không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng vẫn đủ khả năng kết liễu trận đấu bằng những pha phản công sắc như dao cạo. Đó là thứ “vũ khí” khiến mọi đối thủ phải dè chừng.
Một kịch bản đôi công hoàn toàn có thể xảy ra, khi cả hai đội đều sở hữu những mũi tấn công trực diện nguy hiểm. Everton có thể ghi bàn, thậm chí gây bất ngờ trong từng thời điểm, nhưng để duy trì lợi thế trước MU đang dần vào phom là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Cuối cùng, sự khác biệt có lẽ sẽ nằm ở đẳng cấp và khả năng tận dụng cơ hội. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng quỹ đạo, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ tiếp tục hành trình tìm lại mình bằng thêm một chiến thắng ngay trên sân khách.
Đội hình dự kiến Everton vs MU
Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry
MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha
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