Trực tiếp Freiburg vs Aston Villa chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026

Thứ Tư, 14:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Freiburg vs Aston Villa trong khuôn khổ chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 21/5 trên sân vận động Besiktas Park, Thổ Nhĩ Kỳ.

13:16

Freiburg và Aston Villa sẽ tranh chức vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: UEFA)

Trận chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 giữa Freiburg vs Aston Villa sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 21/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Besiktas Park tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên đường vào chung kết Cúp C2 châu Âu mùa này, Aston Villa đã đứng thứ 2 ở giai đoạn vòng bảng (league phase) sau đó lần lượt hạ knock-out Lille, Bologna, Nottingham Forest. Phía bên kia chiến tuyến, Freiburg đứng thứ 7 ở vòng bảng rồi vượt qua Genk, Celta Vigo, Braga.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Freiburg lọt vào một trận chung kết Cúp châu Âu. Trong khi đó, Aston Villa có lần đầu vào chung kết Cúp châu Âu kể từ sau chức vô địch Cúp C1 châu Âu mùa 1981/1982.

Cá nhân HLV Unai Emery có cơ hội giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu lần thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân, sau khi từng dẫn dắt Villarreal đăng quang năm 2020/2021 và Sevilla lên ngôi ở các mùa 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Về lực lượng, Freiburg sẽ thiếu vắng Yuito Suzuki và Patrick Osterhage vì chấn thương. Trong khi đó, Aston Villa không có sự phục vụ của Boubacar Kamara, Amadou Onana và Alysson Edward ở chung kết Cúp C2 châu Âu vì lý do tương tự.

Trực tiếp Freiburg vs Aston Villa chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026

Hoàng Long/VOV.VN
Giúp MU dự cúp C1 châu Âu, Bruno Fernandes nhanh chóng nhận tin vui
Lịch thi đấu chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026
Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu
Xác định 2 đội vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh
