Trực tiếp Gamba Osaka 2-0 CLB CAHN: Khó khăn chồng chất
VOV.VN - Trực tiếp Gamba Osaka vs CLB CAHN trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 17h hôm nay 15/9 trên sân Suita City.
Hôm nay 15/9, CLB CAHN ra quân ở Cúp C1 châu Á 2026/2027 gặp Gamba Osaka trong chuyến làm khách tại Nhật Bản.
Trước trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng CLB CAHN sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi trình độ đôi bên chênh lệch. Tuy nhiên, nhìn vào phong độ của đôi bên thời gian gần đây, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể nghĩ về kết quả tích cực.
CLB CAHN đã toàn thắng 4 trận đấu chính thức kể từ đầu mùa trên tất cả các đấu trường, thậm chí còn chưa để thủng lưới bàn nào. Lực lượng ngoại binh cũng được đội ĐKVĐ V-League xoay tua rất hợp lý.
Trong khi đó, sau 9 trận chính thức đã ra sân kể từ đầu mùa, Gamba Osaka chỉ thắng được 3 trận, còn lại là 3 trận hòa và 3 trận thua. Trong 4 trận gần nhất, Gamba Osaka cũng không thắng được trận nào và có đến 3 trận không thể ghi bàn.