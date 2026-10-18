Trực tiếp Leeds vs MU vòng 7 Ngoại hạng Anh: Áp lực phải thắng của Quỷ đỏ

14:04

Leeds United của HLV Daniel Farke tạo dấu ấn ở nửa sau mùa giải 2025-2026, qua đó trụ hạng thành công. Bước vào mùa giải mới, đội chủ sân Elland Road tiếp tục duy trì đà khởi sắc và đang hướng tới mục tiêu phát huy những nền tảng đã xây dựng.

Sau những vòng đấu đầu tiên, Leeds đã có được 9 điểm và chỉ thua đúng 1 trận trước Arsenal. Trước cuộc tiếp đón MU vào hôm nay, Leeds có thêm điểm tựa từ phong độ sân nhà. Họ bất bại trong tám trận gần nhất tại Elland Road trên mọi đấu trường, trong đó thắng 5 trận và có 5 lần giữ sạch lưới. Đây là cơ sở để đội chủ nhà tự tin hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ đang gặp nhiều vấn đề.

Manchester United của HLV Michael Carrick đến Leeds trong bối cảnh phong độ sa sút và tâm lý chịu sức ép. Quỷ đỏ mới thắng một trong 6 trận Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Kể từ trận thắng Sabah 4-0 tại Cúp C1 châu Âu hôm 10/9, họ thua 3 và hòa 2 trận.

Một thất bại vào đêm nay sẽ là đòn giáng mạnh vào MU. Nỗi lo của người hâm mộ càng có cơ sở khi đội bóng chưa thắng trận sân khách nào trong 4 lần làm khách mùa này. Họ thua 2 trận, đồng thời có 3 lần để đối thủ ghi ít nhất hai bàn. Với phong độ hiện tại và điểm tựa Elland Road của Leeds, chuyến đi này hứa hẹn nhiều thử thách cho thầy trò HLV Carrick.